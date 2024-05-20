В Надыме девушка случайно выстрелила себе в голову и погибла

В Надыме девушка погибла, случайно выстрелив себе в голову. Трагедия случилась в её квартире. Пистолет она взяла у знакомого из куртки и хотела пошутить. После смерти девушки владельца пистолета осудили. Ему 43 года. Оружие мужчина получил законно.



«В феврале 2023 года мужчина пришёл вместе с потерпевшей по месту её жительства, где снял куртку, во внутреннем кармане которой находился заряженный патронами пистолет. При этом мужчина имел разрешение на хранение и ношение оружия. Девушка извлекла из кармана куртки пистолет и произвела выстрел в голову», – рассказали в прокуратуре Ямала.



Ранение осложнилось отёком головного мозга. Врачи несколько месяцев боролись за её жизнь, но, к сожалению, в ноябре того же года в больнице девушка скончалась.



Квалификация уголовного дела в отношении владельца пистолета – ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека). Санкция не предусматривает наказание в виде лишения свободы, суд назначил мужчине штраф.



Удовлетворён иск прокурора о прекращении права собственности подсудимого на огнестрельное оружие и патроны к нему.

Это далеко не первая случайная смерть после попытки пошутить с оружием. В 2019 году в Салехарде молодому человеку во время фото случайно выстрелили в голову.

Надымский район, Наталья Ефремова

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