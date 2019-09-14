В ХМАО сел на мель теплоход, есть пострадавшие (ФОТО)

В Югре пассажирский теплоход сел на мель. ЧП произошло в субботу, 14 сентября 2019 года. Следователи проводят проверку, выясняя обстоятельства инцидента. Пострадавших доставят в больницу бортом санавиации. Остальных – с помощью судна «Метеор».

«Теплоход «Метеор-282», следуя от поселка Березово до города Ханты-Мансийска, сел на мель в 6 километрах от поселка Перегребное Октябрьского района. На борту находилось 105 пассажиров и 6 членов экипажа», – сообщили в уральском следственном управлении на транспорте. ЧП произошло в 11:40.

Судно, по предварительным данным, принадлежит «Северречфлот».

Силовики запросили судовые документы, акты технического освидетельствования судна, должностные документы на членов экипажа. Пострадавшие еще устанавливаются, пишут в СК.

Между тем в правительстве Югры сообщили, что пострадавших заберет борт санавиации. Двое получивших травмы будут госпитализированы на вертолете в Няганскую окружную больницу. Остальных пассажиров транспортируют на судне «Метеор».

По данным департамента общественных и внешних связей Югры, пересадку пассажиров уже завершили, «Метеор» с пассажирами направляется в поселок Перегребное, далее – в Ханты-Мансийск.

Октябрький район, служба информации

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