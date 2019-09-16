Во время происшествия с теплоходом в Югре пострадали 19 человек (ВИДЕО)

Следователи возбудили уголовное дело из-за происшествия с пассажирским теплоходом в Октябрьском районе ХМАО. 14 сентября 2019 год судно с людьми село на мель, были пострадавшие, которых пришлось доставлять в больницу вертолетом.

Уголовное дело возбудило Уральское следственное управление на транспорте СКР. Квалификация – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

«Теплоход «Метеор-282», принадлежащий акционерному обществу «Северречфлот», при движении по реке Малая Обь на 828 километре в Октябрьском районе сел на мель. На борту были 60 пассажиров. Маршрут – Березово-Ханты-Мансийск. В результате столкновения с обмелением за медицинской помощью обратились 19 пассажиров, трое из которых госпитализированы в медицинские учреждения, а также поврежден корпус, рулевое управление и винты теплохода»,– рассказали в следственном управлении.

Силовики уже опросили капитана, пассажиров, истребовали документы на судно. «Назначены судебно-медицинские экспертизы пострадавших пассажиров, устанавливается сумма причиненного ущерба», – заключили в ведомстве.

Октябрьский район, служба информации

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