Силовики возбудили уголовное дело из-за ЧП с теплоходом на Ямале

Силовики возбудили уголовное дело из-за севшего на мель теплохода в Шурышкарском районе Ямала. ЧП случилось 29 августа 2019 года. Пострадал 69-летний мужчина. Об этом сообщают в уральском следственном управлении СК на транспорте в четверг, 26 сентября 2019 года.

«Около 9:25 минут на 512,6 километре реки Малая Обь Шурышкарского района теплоход «Метеор-115» вышел на правую кромку судового хода и встал на мель. На борту находились 62 пассажира. Судно следовало по маршруту Березовский-Салехард-Мужи. Оно принадлежит «Северречфлот», – говорится в сообщении следователей.

Известно, что здоровью мужчины, который пострадал во время происшествия, причинен тяжкий вред. Силовики еще устанавливают сумму ущерба, который причинен владельцу судна. .

Дело возбуждено по статье ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Напомним, 14 сентября судно этой же компании встало на мель в ХМАО, в Октябрьском районе. Пострадали 19 человек. Было также возбуждено уголовное дело, только по другой статье УК РФ.

Шурышкарский район, служба информации

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