Власти Югры запустили голосование про отмену ценза оседлости после голодовки жителей

Власти Югры все-таки запустили всеобщее голосование об отмене ценза оседлости в жилищных программах «36 плюс». Сделано это после голодовки инициативной группы в Сургуте. Женщины недовольны следующим требованием программы: чтобы получить финансовую помощь из бюджета на погашение ипотеки, семья должна прожить в ХМАО не менее 15 лет. Изначально люди стояли в очереди в другой программе – «Молодая семья», и там не было требований ценза оседлости. Но когда они стали старше 35 лет, их перевели в так называемые программы «36 плюс», где ограничений больше. Отсюда протесты: люди требуют вернуть им те условия, на которых они попали в ипотечные программы. Но власти решили провести опрос, чтобы подкрепить позицию голодающих общественным мнением.

Во вторник, 17 сентября, власти Югры сообщили о старте голосования на портале «Открытый регион – Югра». Людям предложили ответить на вопрос, следует ли снизить ценз оседлости с 15 до 6 лет в жилищной программе, которая подразумевает выплату субсидии на ипотеку. Сейчас на такую льготу имеют право семьи, имеющие трех и более детей, детей-инвалидов. Кроме того, семьи, в которых дети остались без родителей (единственного родителя). Также на такие субсидии могут претендовать граждане из числа молодых семей, пострадавшие от действий (бездействия) застройщиков.

Также по условиям данного мероприятия заявитель должен быть участником ипотечной программы: получать за счет средств бюджета компенсацию части процентной ставки по ипотечным кредитам, полученным до 31 декабря 2013 года.

Вопрос в голосовании звучит так: «Поддерживаете ли вы снижение срока проживания в Югре до 6 лет?»

При этом сама инициативная группа уже раскритиковала идею проведения всеобщего опроса. Голодавшие считают, что он только затянет принятие решения. Более того, есть риск, что большинство проголосует против, поскольку сами вопросы «разжигают межсоциальную рознь».

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 17.09.19

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