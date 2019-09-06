В Югре женщины, исключенные из ипотечной программы, начали сухую голодовку

В Сургуте пять женщин, исключенные из окружных программ поддержки молодых семей, начали 5 сентября голодовку. Чтобы привлечь внимание властей к проблеме сургутянки отказались не только от еды, но и от воды.

«Основная масса исключенных – это исключенные участники по возрасту. Такой шаг – это крайний шаг с нашей стороны. Перед этим было много действий, направленных на привлечение внимания властей к нашей проблеме. Все мы участники программы «Доступное жилье молодым». Тысячи молодых семей ипотечным агентством были записаны в программу, и спустя 8 лет кто-то оказался вне закона, с кем-то судятся. Мы надеемся, что власти примут сегодня решение этой проблемы», – пояснили участницы акции журналистам «СургутинформТВ».

Ряд югорских семей, в свое время ставших участниками льготной жилищной программы, приобрели квартиры в ипотеку. Люди рассчитывали на выплаты обещанных им субсидий, но спустя несколько лет в Ипотечном агентстве Югры, их исключили из списка очередников. Причина – превышение максимального возрастного порога в 36 лет. Еще одной причиной стало наличие недвижимости за пределами округа. По словам людей, на момент их вступления в жилищную программу такого требования не было.

На своей странице ВКонтакте участники акции по пунктам перечислили причины, заставившие их отказаться от еды, и выдвинули требования.

«Люди, с которых взыскивают компенсацию процентной ставки, все еще остаются под пристальным судебным преследованием Ипотечного агентства Югры. Мы изучили все законы, и мы знаем, что не могут люди массово умолчать о фактах наличия имущества. Мы утверждаем, что это вина не корректной консультации работников Агентства. Примите эти свидетельские показания и остановите судебный произвол. Заберите исковые заявления, перестаньте так отчаянно биться в разных инстанциях против нас, граждан, участников программы молодая семья, – говорится в заявлении. – Ценз оседлости нельзя применять в отношении участников прождавших субсидию более восьми лет сроком на 15 лет! В чем логика? В том, чтобы сократить расход бюджета на свои долги? Отмените ценз оседлости в программе для многодетных и семей с детьми с особенностями. Побалуйте детей Югры! У нас армия исключенных по возрасту. Разве дети виноваты, что родители стареют? Субсидия ведь на детей! Верните субсидии детям!».

Вчера с женщинами, объявившими голодовку, встретились руководители администрации. «Они требуют, на самом деле, изменения в окружной закон. Если кто-то из общественности, горожан или граждан Югры хочет что-то изменить, значит необходимо предложить эти изменения внести. Я сказал: «Давайте вы сформулируете, у нас юристы посмотрят, чтобы это было объективно». Да, возможно, это не муниципальные полномочия. Но тем не менее, мы готовы обеспечить им этот «мостик» для разговора, для обсуждения, чтобы люди не чувствовали себя не услышанными и обиженными», – сказал «СургутинформТВ» и.о. главы города Алексей Жердев.

Стоит отметить, что голодовка транслировалась в онлайн-режиме в youtube, однако вскоре интернет женщинам отключили. После встречи с чиновниками прямой эфир был восстановлен.

Напомним, власти соседнего Ямала сделали исключение для семей, которые за время ожидания своей очереди стали старше 35 лет. Таких людей вернули в программу, они снова имеют право на получение жилищных льгот. При этом глава округа Дмитрий Артюхов заявил, что его коллеги-губернаторы были недовольны такими мерами. Потому что стало очевидно, что жители других регионов, узнав об опыте Ямала, начнут требовать таких же условий и для себя.

Сургут, служба информации

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