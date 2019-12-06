На голодовку против губернатора Комаровой выйдут самые отчаянные: за всех пострадавших мам и детей Югры

Объединение «Сургут для детей» выдвинет в качестве бойцов для защиты своих прав наиболее отважных и юридически подкованных активистов. «Людей можно запутать, обмануть и запугать, но мы добьемся справедливости», – говорят общественники.

Напомним, что создание движения «Сургут для детей» стало ответом на действия руководства округа и в частности Ипотечного агентства Югры в вопросе реализации госпрограммы «Доступное жилье». Пакет программ стартовал в 2006 году и предполагал ряд мотивирующих мер для молодых и многодетных семей округа, чтобы они приобретали квартиры в ипотеку.

Льготы в агентстве обещали по нескольким направлениям: субсидия на ребенка, или, к примеру, ежемесячная компенсация процентной ставки (КПС). Несколько лет программы исправно работали (участие в них за эти годы приняли около 67 тысяч югорчан), но в последние годы власти, очевидно, решили, что молодые многодетные семьи должны решать свои проблемы самостоятельно.

Тысячи очередников, которые взяли квартиры в ипотеку и ждали субсидий на детей, были исключены из программы как достигшие «предельного возраста» в 36 лет. Кроме того, семьи, которые годами получали ежемесячные компенсации, объявили мошенниками и через суд с них требуют вернуть все эти деньги агентству, а это сотни тысяч рублей, в некоторых случаях речь идет о сумме около миллиона.

Активисты организации несколько месяцев пытались добиться внимания властей и изменения их политики в данном вопросе, в сентябре этого года объявляли голодовку. Удалось в итоге добиться решения проблемы для многодетных семей – им пообещали деньги до конца года.

Осталось найти какое-то решение одного из самых конфликтных вопросов по данной теме – требований от Ипотечного агентства по возврату КПС. Переговоры с замгубернатора Зобницевым к результату не привели. В ответ на это общественное объединение анонсировало масштабную голодовку.

Как сообщили «Новому Дню» в «Сургуте для детей», если стороны не достигнут договоренностей, то это будет самая масштабная акция протеста в Югре за последнее время.

И по данным источников «Нового Дня», в планируемой акции примут участие самые отважные и бескомпромиссные активисты и активистки. Как рассказала агентству одна из активисток Олеся, в ближайшую субботу в Сургуте состоится очередная встреча с югорскими чиновниками по поводу проблем капэсников, но общественники уже не питают иллюзий насчет доброй воли местной власти. Так что сейчас идет отбор наиболее защищённых (с точки зрения семьи, родных и финансов) протестантов, которые ребром поставят вопрос о корректном отношении власти Югры к ипотечным льготникам. «На многих давят по работе или по работе мужа, к депутатам вызывают. Поэтому в акциях участвуют или безработные мамочки или самые смелые», – пояснила активистка.

Остается добавить, что накануне «Сургут для детей» опубликовал обращение к губернатору округа Наталье Комаровой.

Приводим текст послания без сокращений и изменений:

«Уважаемые представители власти! По итогам кассационной инстанции можно констатировать следующее, суды все также игнорируют:

– территориальность, на которую мы ссылались и которая отражена в самом законе и постановлениях ХМАО, по которым мы вставали в Программу,

– срок исковой давности (он применяется высшими судами в похожих спорах иначе, нежели по практике, сложившейся в нашем округе),

– показания свидетелей,

– право и обязанность проверки документов и сведений, которая лежит на Ипотечном агентстве Югры (Агентства)до заключения трехсторонних соглашений,

– массовость исключения, которая как раз и показывает, что граждане не имели умысла обмана, а доверились компетентности сотрудников Агентства (эта массовость не отражается в рамках одного отдельно взятого дела. И это на руку судам для выноса решения в пользу Агентства).

В нашей группе, где мы обсуждаем нашу проблему по возврату компенсации процентной ставки (кпс) уже более 500 человек, и это, чаще всего только 1 представитель семьи. А так нас уже более 1000. Это в 5 раз больше, чем год назад. И это только те, кто знает о существовании наших групп.

И несмотря на позицию судов, граждане уверены в своей невинности, потому что только мы знаем и помним, как и при каких условиях нас ставили на учет в программу! И более того, за это время мы стали юристами и изучили все документы, касаемо программы. Мы на практике убедились, что в России нет правосудия.

Мы и сами суды оказались заложниками страшного словосочетания «СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА». Скромные попытки некоторых судей первой инстанции законным способом оправдать граждан и переломить практику, подавлялись вышестоящим судом.

Мы уверены, что законодательная власть в свое время приложила руку к формированию такой практики. Просто масштаба никто не мог предположить.

Мы понимаем, что сейчас применяют к нам новые нормативно-правовые акты. Вы неоднократно говорили, что не можете остановить исполнительное производство, не можете остановить рассылку претензий и исков. Но нас становится больше!

Поэтому только в Ваших силах принять меры и компенсировать убытки людей, которые были уверены в законности постановки и в законности сделок с Агентством.

У многих закрадываются мысли, что Агентство с 2006 года, являясь неизменным исполнителем госконтракта, обманным путем привлекало граждан в программу, чтобы получить денежное вознаграждение по госконтрактам, а это около 500 млн. руб. за 2010-2012 годы. Выводило деньги из бюджета округа, подписывая акты выполненных работ, тем самым подтверждая целевое расходование средств, а теперь через суды наживается за счет граждан. С нас изымаются денежные средства в натуральном виде, в то время как КПС – это прибыль банка. Мы брали ипотеку под высокий процент, будучи уверенными в поддержке округа, в том, что все по закону.

Также Агентство применяет двойные стандарты. Нуждаемость и ухудшение – вот 2 критерия, по которым была постановка на учет. К тем, кто ухудшил до трехсторонних соглашений свои жилищные условия, Агентство не применяет ст. 179 ГК-Обман и не требует вернуть компенсацию. Мы же не продали собственность и не стали приобретать намеренно статус нуждаемости, как это сделали те, кто ухудшил. Разве это еще раз не доказывает, что мы не имели никакого умысла обмануть, потому что считали постановку на учет законной, как нас консультировали сотрудники Агентства о территориальности по округу?

Поэтому мы считаем, что если с тех, кто намеренно ухудшил, не требуют возврата КПС, то и с нас не должны, поскольку это два равноценных условия участия в программе.

Как видите, наше возмущение действиями Агентства и негодование от решений судов велико! Поскольку прошел почти год с наших первых встреч, мы удостоверились в вашем бездействии и игнорировании проблемы.

Мы требуем:

1) на законодательном уровне принять меры по компенсации ущерба людям в виде единовременной выплаты тем, с кого взыскали денежные средства и кто стал участником до конца 2010 года по старому 103-оз закону, когда нуждаемость определялась по собственности в округе, о чем говорят даже постановления Глав отдельно взятых муниципалитетов округа.

2) Компенсировать ущерб тем, кто стал участниками по 108 постановлению, когда территориальность по ХМАО уже убрали, но Агентство почему-то продолжало позиционировать программу как окружную и ставило на учет все также по справкам с округа, а не по РФ. То, что такая возможность была, подтверждается и сами Росреестром и во всю действовал закон о межведомственном взаимодействии.

в подтверждение своих требований мы намереваемся провести протестные акции».

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 05.12.19

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись 6 автомашин: водитель «Газели» сгорел, ранены четыре человека. / На месте пожарища в Сургуте нашли тело еще одного погибшего. / Ханты и манси Югры игнорируют вакцинацию, а для победы над гриппом и ОРВИ приносят жертвы добрым духам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»