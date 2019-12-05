Не договорилась: активисты «Сургута для детей» готовят масштабную голодовку

Активисты югорского объединения граждан «Сургут для детей» и представители власти Ханты-Мансийского автономного округа накануне вечером провели очередной раунд переговоров (в режиме видеоконференции) по поводу невыплаты субсидий и компенсаций процентных ставок участникам региональных льготных ипотечных программ.

Участие в обсуждении проблем ипотечников со стороны власти принимали замглавы губернатора Андрей Зобницев, руководство Ипотечного агентства Югры, регионального департамента строительства, других чиновников и местный омбудсмен Наталья Стребкова. Со стороны «Сургута для детей» участвовали сотни активистов из разных городов округа.

Напомним, что создание движения «Сургут для детей» стало ответом на действия руководства округа и в частности Ипотечного агентства Югры в вопросе реализации госпрограммы «Доступное жилье». Пакет программ стартовал в 2006 году и предполагал ряд мотивирующих мер для молодых и многодетных семей округа, чтобы они приобретали квартиры в ипотеку. Льготы в агентстве обещали по нескольким направлениям. Это могла быть субсидия на ребенка, или, к примеру, ежемесячная компенсация процентной ставки (КПС). Несколько лет программы исправно работали (участие в них за эти годы приняли около 67 тысяч югорчан), но в последние годы власти, очевидно, решили, что молодые многодетные семьи должны решать свои проблемы самостоятельно.

Тысячи очередников, которые взяли квартиры в ипотеку и ждали субсидий на детей, были исключены из программы как достигшие «предельного возраста» в 36 лет. То есть семьи, по мнению Ипотечного агентства, были уже не очень молодые. Кроме того, семьи, которые годами получали ежемесячные компенсации, объявили мошенниками и через суд с них требуют вернуть все эти деньги агентству, а это сотни тысяч рублей, в некоторых случаях речь идет о сумме около миллиона.

«Людей просили в договоре поставить галочку в графе «недвижимости за пределами округа не имею». При этом поясняли, что эта тема на самом деле касается бюджетников, коренных малочисленных народов и так далее. То есть к участникам программы «Доступное жилье» молодым семьям это по факту отношения не имеет. Не более чем формальность. А сейчас агентство идет в суды и доказывает, что человек имеет какие-то метры за пределами округа и объявляет его мошенником», – комментируют ситуацию в «Сургуте для детей».

Активисты организации несколько месяцев пытались добиться внимания властей и изменения их политики в данном вопросе. В сентябре этого года представительницы организации объявили голодовку. «К нам на следующий день пришли из правительства и не только. Проблемы по многодетным были в какой-то мере сняты, но остальные вопросы повисли. Мы не очень верили, что их оперативно решат, но голодовка прекратилась», – говорят общественники.

Очередной раунд переговоров с Зобницевым должен был стать определенным рубиконом для ипотечников. Между тем, в ходе беседы замгубернатора сообщил, что большая часть многодетных (3 ребенка) льготников, которые выбыли из очереди на получение субсидий как достигшие 36 летнего возраста, свои деньги получат до конца года. А очередники за субсидией на ребенка, которые не считаются многодетными, могут рассчитывать на разработку «новых мероприятий» в следующем году. То есть, пусть и без какой-либо конкретики, но Андрей Зобницев пообещал, что со следующего года будет решаться вопрос и другой проблемной группы активистов «Сургута для детей».

Оставалось найти какое-то решение в одной из самых конфликтных вопросов по данной теме – требования от Ипотечного агентства по возврату КПС. И тут так называемые капэсники понимания со стороны чиновников не встретили в принципе.

Активистка из Лянтора Дарья Макарова заявила Зобницеву, что переговоры по данному вопросу идут уже почти год и активисты «по горло сыты бездействием властей» (аплодисменты в залах проведения видеоконференции). Она потребовала дезавуировать иски Ипотечного агентства в отношении граждан и отметила, что капэсники готовы к самым решительным протестным акциям.

Заместитель губернатора в свою очередь отметил, что «если бы все ваши аргументы были приняты», то соответствующих решений судов бы не было. «Ни у меня, ни у губернатора нет прав влиять на решения этих судов», – отметил представитель власти.

Кроме того, он сообщил, что дальнейшего смысла проведения рабочих групп по данным вопросам он не видит, но чиновники готовы общаться с гражданами на индивидуальном уровне.

Общественники (особенно капээсники) в свою очередь также подтвердили готовность действовать довольно жестко.

«Трассы мы перекрывать не будем, нас просто повяжут, но голодовку готовим. Причем для проведения акции в Сургут приедут общественники даже из других регионов, ведь часть участников программ, которые не получили своих субсидий или компенсаций уже переехали из Югры. Так вот, кто-то из них вернется для того, чтобы принять участие в протесте. Готовность выразили и мужчины и женщины. По дате решим после встречи в субботу 7 декабря, там представители Ипотечного агентства и департамента строительства выразили готовность что-то обсудить, видимо в формате «индивидуального уровня» о котором говорил Зобницев», – сообщила «Новому Дню» одна из активисток движения Ольга Хитренко.

Она также отметила, что в настоящее время капэсники пытаются пробить информационную блокаду в регионе: «Обращались к местным телевизионщикам. Нам говорят – вы же, получается, против губернатора, мы так не можем. Так что сейчас пытаемся связаться с первым, вторым каналом, к примеру, с передачей «Пусть говорят». Написали уже более 30 обращений, чтобы нас заметили на федеральном уровне. Видимо только после голодовки заметят».

Остается отметить, что капээсники «Сургута для детей» не останутся в своем протесте в одиночестве. К ним готовы присоединиться и другие участники программ.

«Я встала в очередь за субсидией на ребенка в 2011 году. Мне было 32 года. Простояла 4 года в очереди и в 2015 я вылетела из программы как достигшая предельного возраста. То есть люди брали ипотеку под эту льготу, но льготу большинство из нас не получило. Посмотрим на дальнейшие действия властей, В любом случае даже если наши проблемы решат, как вчера пообещали, то мы все равно выступаем единым фронтом по защите прав всех представителей нашего объединения вне зависимости от категорий. Такую же позицию занимают и многие многодетные», – рассказала агентству представительница «Сургута для детей» Ольга.

Сургут, служба информации

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