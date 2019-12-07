Руководству Югры дали неделю: затем голодовка (ФОТО)

Представители объединения югорских граждан «Сургут для детей» сегодня встретились с чиновниками из правительства Ханты-Мансийского автономного округа. Стороны обсуждали проблемы льготных ипотечников региона и вновь взяли паузу в переговорном процессе. Как рассказала «Новому Дню» участница заседания (от «Сургута для детей») Елена, руководство Югры на встрече представлял глава департамента строительства округа Алексей Ракитский с коллегами, «которые не представились». Ракитский с коллегами выслушали претензии общественников и пообещали «разобраться, чтобы в дальнейшем обсуждать эти вопросы более предметно». «Он назначен главой департамента пару месяцев назад и говорит, что не обладает достаточным объемом информации по нашему вопросу. Мы дали неделю другой стороне, чтобы решение по вопросу отмены возврата компенсации процентной ставки было принято. Иначе протест, то есть голодовка», – заявила Елена.

Напомним, что создание движения «Сургут для детей» стало ответом на действия руководства округа и в частности Ипотечного агентства Югры в вопросе реализации госпрограммы «Доступное жилье». Пакет программ стартовал в 2006 году и предполагал ряд мотивирующих мер для молодых и многодетных семей округа, чтобы они приобретали квартиры в ипотеку. Льготы в агентстве обещали по нескольким направлениям: субсидия на ребенка, или, к примеру, ежемесячная компенсация процентной ставки (КПС). Несколько лет программы исправно работали, но в последние годы власти, очевидно, решили, что молодые многодетные семьи должны решать свои проблемы самостоятельно. Тысячи очередников, которые взяли квартиры в ипотеку и ждали субсидий на детей, были исключены из программы как достигшие «предельного возраста» в 36 лет. Кроме того, семьи, которые годами получали ежемесячные компенсации, объявили мошенниками и через суд с них требуют вернуть все эти деньги агентству, а это сотни тысяч рублей, в некоторых случаях речь идет о сумме около миллиона.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 06.12.19

Транспортная прокуратура оштрафовала «ЮТэйр» за задержку рейса. / На голодовку против губернатора Комаровой выйдут самые отчаянные: за всех пострадавших мам и детей Югры. / На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись 6 автомашин: водитель «Газели» сгорел, ранены четыре человека. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»