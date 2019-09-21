«Россети» объявили войну уральским энергоолигархам Бикову и Боброву и начали сбор компромата (ДОКУМЕНТ)

ПАО «Россети» готовится к переделу и укрупнению рынка. Об этом «Новому Дню» стало известно от собственного источника в энергокомпании. Как сообщил собеседник агентства, 17 сентября руководство «Россетей» провело совещание с начальниками всех филиалов, в ходе которого озвучило намерения завладеть активами территориальных сетевых организаций. Однако цивилизованного механизма влияния на отрасль в «Россетях» придумать не смогли и решили добиваться поставленной цели через уголовно-правовую плоскость.

В редакцию «Нового Дня» попало распоряжение, подписанное и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Тюменьэнерго» Вячеславом Сотниковым. Ссылаясь на главного советника «Россетей» Алексея Перца, который в свою очередь ссылается на главу ПАО Павла Ливинского, он требует от сотрудников «Тюменьэнерго» собрать компромат на конкурентов.

«Обязываю главного инженера Андрея Брагина предоставить сведения об аварийности на объектах сторонних ТСО, информацию о существенных нарушениях деятельности, отмеченных на заседаниях штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения Тюменской области, ХМАО, ЯНАО», – говорится в документе.

Замгендиректора «Тюменьэнерго» по безопасности Василия Варсеева обязали предоставить сведения о фактах возбуждения уголовных дел на руководителей сторонних ТСО или на саму организацию, а также о фактах процессуальных проверок ФСБ, МВД, прокуратурой, следственным комитетом в отношении ТСО.

Компромат на частников в рамках своих компетенций должны найти и.о. заместителя гендиректора по реализации и развитию услуг и глава департамента экономики и тарифообразования. А директоров филиалов «Тюменьэнрго» обязали собрать «любую информацию о негативном влиянии сторонних ТСО на эффективное управление сетевым комплексом на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО».

Нашлось дело даже для пресс-службы – ее сотрудникам надо найти в СМИ статьи о деятельности территориальных сетевых организаций с негативным содержанием.

«Павел Ливинский перестал стесняться и заявил, что сети в России должны быть государственными. Он дал команду Перцу, а тот – гендиректорам. Но если в большинстве ДЗО распоряжение начальства озвучили устно, то в «Тюменьэнерго» решили сделать это письменно, – рассказал «Новому Дню» источник в «Россетях». – При этом на территории тюменской «матрешки» Ливинского интересуют только энергоактивы бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. Это главные конкуренты и именно по ним будет собираться информация. Можно сказать, что началась открытая война. Профучастники отрасли запаслись попкорном, ждут, как ответят Бобров и Биков, которые имеют сильную службу безопасности и тоже весьма агрессивны в плане бизнес политики».

Между тем, уральские энергоолигархи уже отреагировали на вызов статьями в подконтрольных СМИ – «URA.RU» и РБК-Тюмень. Стратегия «Россетей» в материалах называется неприкрытой агрессивной бизнес-моделью. Также журналисты напомнили об авариях на сетях самого «Тюменьэнерго» и о плохой подготовке компании к зиме.

Кроме того, «секретное» распоряжение «Тюменьэнерго» было слито группу ТСО на Facebook. Ее модератором выступает директор департамента по связам с органами власти НП ТСО. Данная Ассоциация создавалась при активном содействии Бикова и Боброва, пять из 14 членов набсовета НП ТСО – топ-менеджеры подконтрольных им компаний.

Напомним, «Корпорация СТС», контролируемая влиятельными уральскими бизнесменами, владеет несколькими десятками теплоснабжающих, энергетических и иных коммунальных активов на территории всего УрФО. Почти 100% «Корпорации СТС» принадлежит частным компаниям, зарегистрированным в Австрии.

Сургут, служба информации

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