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Четверг, 3 октября 2019, 16:13 мск

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«Тюменьэнерго» отказывается от своего названия

Крупнейшая в России межрегиональная распределительная сетевая компания «АО «Тюменьэнерго» меняет название на АО «Россети Тюмень». Об этом предприятие заявило на сайте раскрытия информации 3 октября.

Сейчас «Тюмененьэнерго» должно обратиться в Министерство юстиции РФ с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

После включения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ и получения разрешения Министерства юстиции РФ на смену наименования «Тюменьэнерго» внесет соответствующие изменения в свой устав – говорится в сообщении компании.

Необходимость ребрендинга еще летом объяснил глава «Россетей» (материнская компания для «Тюменьэнерго») Павел Ливинский. По его словам, смена названия нужна для того, чтобы дочерние компании и их наименования четко ассоциировались с наименованием «Россети».

Напомним, в последнее время название «Тюменьэнерго» постоянно фигурирует в скандалах. Так, директором компании был назначен Александр Мелихов – менеджер с весьма с неоднозначной репутацией. Потом замминистра энергетики РФ Андрей Черезов раскритиковал «Тюменьэнерго» за неготовность к сезону и ложную информацию. Затем энергетиков обвинили в гибели тысячи свиней на тюменской ферме. А в конце сентября стало известно, что «Тюменьэнерго» собирает компромат на конкурентов и намеревается завладеть их активами.

Сургут, служба информации

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