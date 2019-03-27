Замминистра энергетики РФ раскритиковал «Тюменьэнерго» за неготовность к сезону и ложную информацию

Крупнейшая в России межрегиональная распределительная сетевая компания «АО «Тюменьэнерго» оказалась не готова к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов. На это гендиректору ПАО «Россети» («владеет компанией «Тюменьэнерго») Павлу Ливинскому указал замминистра энергетики России Андрей Черезов.

В распоряжение «Нового Дня» попало письмо Черезова к Ливинскому, в котором он сообщает об итогах февральской проверки Минэнерго в «Тюменьэнерго».

«Были выявлены факты предоставления недостоверной информации о техническом состоянии основного технологического оборудования, для которого рассчитывается индекс технического состояния, а также замечания в части отсутствия на рабочих местах персонала актуальной оперативной документации. По итогам проверки индекс готовности «Тюменьэнерго» составил 0,83, что соответствует уровню «не готов»», – заявил Черезов.

Он также добавил, что на снижение индекса готовности компании к отопительному сезону повлиял длительный аварийный ремонт ВЛ 500 кВ Тобольск-Ишим. Вопрос вывода из эксплуатации этой линии рассматривался Минэнерго ранее и, по информации «Россетей», в июле прошлого года уже был заключен договор на выполнение проектных и изыскательных работ по демонтажу. Однако заявка на вывод объекта из эксплуатации была подана лишь в ноябре, после замечаний со стороны министерства.

Из письма Андрея Черезова следует, что сразу три субъекта (ХМАО, ЯНАО и Тюменская область), где работает АО «Тюменьэнерго», абсолютно не готовы к отопительному сезону, который еще не закончился, и рискуют остаться без энергоснабжения в любой момент. В пресс-службе компании не стали комментировать слова замминистра и посоветовали обратиться в «Россети».

Напомним, в середине октября 2018 года в АО «Тюменьэнерго» сменился директор. Компанию возглавил Александр Мелихов, чью репутацию нельзя назвать безупречной. С 2015 года Мелихов менял места работы ежегодно. С 2017 года он являлся гендиректором ООО «Ямалспецстрой», соучредителем которого значится бывший сотрудник МВД Максим Каганский, скандально известный по делу о коррупции в ГУ МВД по Москве. Федеральные СМИ называют Каганского крупным московским «решальщиком», который за крупные вознаграждения помогал коммерсантам улаживать проблемы с правоохранительными органами.

В сети можно найти информацию о том, что ранее Мелихов якобы носил фамилию Антоненко, имел проблемы с законом, зарегистрировал на чужие фамилии несколько фирм в Москве и занялся посредничеством в сфере энергооборудования.

Мелихов является крупным должником, которого не могут поймать судебные приставы. Согласно банку данных исполнительных производств ФССП и сайтам судов, гендиректор «Тюменьэнерго» задолжал порядка 87 млн рублей.

Стоит отметить, что на сайте АО «Тюменьэнерго» сообщается, что по итогам 2018 года организация признана самой надежной электросетевой компанией РФ в рейтинге, составленном агентством «Энергоньюс Медиа» на базе сопоставимых параметров энергокомпаний из 70 субъектов России. Надежным предприятием «Тюменьэнерго» признавалось несколько последних лет, ситуация резко изменилась в 2019 году.

Сургут, служба информации

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