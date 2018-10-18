Новым главой «Тюменьэнерго» стал человек крупного московского «решальщика»

Новым гендиректором АО «Тюменьэнерго», как и прогнозировал «Новый День», стал бывший чиновник Александр Мелихов. Такое решение единогласно принял 17 октября совет директоров общества. Кандидатуру Мелихова выдвинул член правления ПАО «Россети» Валентин Межевич. Он представил на протеже краткую справку, в которой говорится, что Мелихов в 2005 году закончил ставропольский госуниверситет, а в 2006 году – московский педагогический университет.

Последнее время кандидат на одной работе больше года не задерживался. Так, согласно справке, с 2011 по 2015 год он трудился исполнительным директором АО «НПО Росэнергомонтажспецстрой им. В.А. Бонеско», с 2015 по 2016 годы был советником гендиректора АО «Стройтрансгаз», с 2016 по 2017 годы –гендиректором АО НПО «СВАРОГ», с 2017 года является гендиректором ООО «Ямалспецстрой», соучредителем которого значится бывший сотрудник МВД Максим Каганский, скандально известный по делу о коррупции в ГУ МВД по Москве. Федеральные СМИ называют Каганского крупным московским «решальщиком», который за крупные вознаграждения помогал коммерсантам решать проблемы с правоохранительными органами.

В открытых источниках говорится, что в начале 2000-х Александр Мелихов работал в министерстве труда РФ, затем в правительстве Оренбургской области, а потом ушел в бизнес. В сети можно найти информацию о том, что свою карьеру он начинал на автобазах в Ростове-на-Дону. Раньше Мелихов якобы носил фамилию Антоненко, имел проблемы с законом, зарегистрировал на чужие фамилии несколько фирм в Москве и занялся посредничеством в сфере энергооборудования.

Мелихова избрали гендиректором без приставки и.о. и сразу на три года.

Причины, по которым было решено досрочно разорвать контракт с нынешним директором «Тюменьэнерго» Сергеем Савчуком, неизвестны. По одной из версий, к нему имелись финансовые претензии – по итогам полугодия общество получило убыток в размере 2,3 млрд рублей. Однако, как сообщили «Новому Дню» источники в компании, вины Савчука в этом нет.

«Убыток образовался в результате недополученной необходимой валовой выручки из-за падения полезного отпуска по крупным потребителям. Иными словами, это вина регулятора, который неверно спрогнозировал плановый объем полезного отпуска, завысив его. Долг регулятора – 5,5 млрд рублей. В 2019 году нам начнут возвращать эти деньги», – пояснил собеседник агентства.

АО «Тюменьэнерго» – одна из крупнейших в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Территория зоны обслуживания составляет более 1,4 млн кВ. км. и включает Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО. АО «Тюменьэнерго» владеет 647 подстанциями 35-220 кВ и 6 790 трансформаторными подстанциями 6-10/04 кВ общей установленной мощностью 29 184 МВА.

Сургут, служба информации

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