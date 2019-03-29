Россети меняют главу «Тюменьэнерго»

В АО «Тюменьэнерго» меняется структура управления. В четверг, 28 марта, Совет директоров компании принял решение ввести должность первого заместителя гендиректора «Тюменьэнерго» и назначить на нее главу читинского филиала МРСК Сибири Алексея Солдатенко.

Как сообщают источники «Нового Дня» в сетевой компании, это первый этап реорганизации. В дальнейшем функции по управлению «Тюменьэнерго» будут переданы ПАО МРСК Сибири, а должность гендиректора, которую сейчас занимает Александр Мелихов, будет упразднена. Сокращение другого административно-управленческого персонала не планируется, кроме тех сотрудников, которых привел с собой Мелихов.

«Таким образом, Россети законно избавятся от топ-менеджера с сомнительной репутацией и исправят свою кадровую ошибку. А управлять крупнейшей в России межрегиональной распределительной сетевой компанией будет профессионал из отрасли», – поясняют собеседники агентства.

Напомним, после назначения Александра Мелихова на должность гендиректора АО «Тюменьэнерго» компания покинула рейтинг самых надежных предприятий. По итогам проверки, проведенной Минэнерго, индекс готовности «Тюменьэнерго» к отопительному сезону 2018-2019 годов составил 0,83, что соответствует уровню «не готов».

Заместитель Министра энергетики Андрей Черезов также обвинил руководство «Тюменьэнерго» в предоставления недостоверной информации о техническом состоянии основного технологического оборудования, для которого рассчитывается индекс технического состояния.

В пресс-службе Минэнерго не смогли оперативно сообщить «Новому Дню», какие меры были приняты в ПАО «Россети» и в «Тюменьэнерго» для изменения ситуации.

Сургут, служба информации

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