В «Тюменьэнерго» прокомментировали многомиллионные долги гендиректора

В «Тюменьэнерго» прокомментировали многомиллионные долги своего гендиректора – Александра Мелихова. Там дали понять, что руководитель не скрывается от судебных приставов, они сами не хотят его искать.

Согласно базам данных судов и ФССП, глава крупнейшей в России межрегиональной распределительной сетевой компании задолжал более 87 млн рублей. При этом приставам пришлось закрыть ряд производств по причине невозможности «установить местонахождение должника и его имущества». Последнее дело было прекращено в последний день октября 2018 года, уже после того, как Мелихов возглавил «Тюменьэнерго».

«Являясь руководителем крупной компании, А. К. Мелихов участвует в различных публичных мероприятиях, встречается с главами регионов и городов, партнерами и т. д. Следовательно, утверждение о том, что он скрывается от приставов, не имеет под собой никаких оснований», – сообщается в ответе «Тюменьэнерго» на запрос «Нового Дня».

В компании отказались отвечать, как образовались крупные долги Александра Мелихова и почему глава компании не в состоянии оплатить даже 1,6 тыс. рублей земельного налога.

«Указанные факты не относятся к деятельности А. К. Мелихова как генерального директора АО «Тюменьэнерго». За сведениями о природе возникновения указанных финансовых требований рекомендуем обратиться в компетентные органы, вынесшие соответствующие решения», – говорится в ответе «Тюменьэнерго».

Напомним, 17 октября 2018 года в «Тюменьэнерго» сменился директор. Член правления ПАО «Россети» Валентин Межевич выдвинул на эту должность Александра Мелихова, человека с неоднозначной репутацией. С 2015 года Мелихов менял места работы ежегодно. С 2017 года он являлся гендиректором ООО «Ямалспецстрой», соучредителем которого значится бывший сотрудник МВД Максим Каганский, известный по делу о коррупции в ГУ МВД по Москве. Федеральные СМИ называют Каганского крупным московским «решальщиком», который за крупные вознаграждения помогал коммерсантам улаживать проблемы с правоохранительными органами.

В сети можно найти информацию о том, что ранее Мелихов якобы носил фамилию Антоненко, имел проблемы с законом, зарегистрировал на чужие фамилии несколько фирм в Москве и занялся посредничеством в сфере энергооборудования.

После назначения Мелихова «Тюменьэнерго» покинула рейтинг самых надежных предприятий. По итогам проверки, проведенной Минэнерго, индекс готовности компании к отопительному сезону 2018-2019 годов составил 0,83, что соответствует уровню «не готов».

Заместитель Министра энергетики Андрей Черезов написал письмо на имя главы ПАО «Россети» Павла Ливинского, в котором обвинил руководство «Тюменьэнерго» в предоставления недостоверной информации о техническом состоянии основного технологического оборудования, для которого рассчитывается индекс технического состояния.

В конце марта совет директоров принял решение ввести должность первого замгендиректора «Тюменьэнерго» и назначить на нее главу читинского филиала МРСК Сибири Алексея Солдатенко. По данным «Нового Дня», в дальнейшем функции по управлению «Тюменьэнерго» будут переданы ПАО МРСК Сибири, а должность гендиректора, которую сейчас занимает Александр Мелихов, будет упразднена. Сокращение другого административно-управленческого персонала не планируется, кроме тех сотрудников, которых привел с собой Мелихов.

Сургут, служба информации

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