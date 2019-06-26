Глава «Россетей» Ливинский признал кадровую ошибку: в «Тюменьэнерго» сменили гендиректора

«Россети» сменили генерального директора дочернего предприятия – АО «Тюменьэнерго». Сегодня члены Совета директоров общества проголосуют за досрочное прекращение полномочий Александра Мелихова и расторжение с ним трудового договора с 26 июня 2019 года.

Как стало известно «Новому Дню», гендиректор ПАО «Россети» Павел Ливинский подписал поручение членам Совета директоров голосовать «за» увольнение Мелихова и назначение с 27 июня исполняющим обязанности руководителя «Тюменьэнерго» Алексея Солдатенко, который сейчас занимает должность первого замдиректора компании.

С прошлой пятницы Александр Мелихов находится в Москве. Он взял больничный. Сотрудники, которых он привел за собой в компанию, готовятся к увольнению.

По неофициальной информации, причина расторжения договора с г-ном Мелиховым, который возглавил «Тюменьэнерго» 17 октября 2018 года, – полный развал работы предприятия и потеря допуска к гостайне.

В конце февраля 2019 года стало известно, что ФСБ приостановила лицензию «Тюменьэнерго» на право работы со сведениями, составляющими государственную тайну. По некоторым данным, причиной стало нежелание гендиректора Мелихова оформлять документы, необходимые для принятия решения о допуске. Возможно, он не хотел представлять для проверки данные о некоторых эпизодах своей биографии.

Как уже писал «Новый День», Мелихов – человек с неоднозначной репутацией. С 2015 года он менял места работы ежегодно. С 2017 года он являлся гендиректором ООО «Ямалспецстрой», соучредителем которого значится бывший сотрудник МВД Максим Каганский, известный по делу о коррупции в ГУ МВД по Москве. Федеральные СМИ называют Каганского крупным московским «решальщиком», который за крупные вознаграждения помогал коммерсантам улаживать проблемы с правоохранительными органами.

В сети можно найти информацию о том, что ранее Мелихов якобы носил фамилию Антоненко, имел проблемы с законом, зарегистрировал на чужие фамилии несколько фирм в Москве и занялся посредничеством в сфере энергооборудования. Мелихов является крупным должником, согласно банку данных исполнительных производств ФССП и сайтам судов, он задолжал порядка 87 млн рублей.

После назначения Александра Мелихова «Тюменьэнерго» покинула рейтинг самых надежных предприятий. По итогам проверки, проведенной Минэнерго, индекс готовности компании к отопительному сезону 2018-2019 годов составил 0,83, что соответствует уровню «не готов».

Заместитель Министра энергетики Андрей Черезов написал письмо на имя главы ПАО «Россети» Павла Ливинского, в котором обвинил руководство «Тюменьэнерго» в предоставления недостоверной информации о техническом состоянии основного технологического оборудования, для которого рассчитывается индекс технического состояния.

Руководство «Россетей» было вынуждено признать свою кадровую ошибку. В конце марта совет директоров принял решение ввести должность первого замгендиректора «Тюменьэнерго» и назначить на нее главу читинского филиала МРСК Сибири Алексея Солдатенко. Тогда же был запущен процесс по увольнению Мелихова.

Сургут, служба информации

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