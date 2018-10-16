На место главы «Тюменьэнерго» претендует бывший чиновник

Акционеры ПАО «Россетти» задумались о смене директора «дочки» – «Тюменьэнерго». По одной из версий, к нынешнему руководителю Сергею Савчуку возникли некие финансовые претензии. Согласно раскрытию информации, по итогу шести месяцев 2018 года убыток организации составил более 2,3 млрд рублей. По другой версии, кадровые перестановки инициированы в пользу директора и экс-учредителя ООО «Ямалспецстрой» Александра Мелихова. Компания, которой владеют кипрские оффшоры, была зарегистрирована в 2012 году в Новом Уренгое, но год назад переехала в Москву.

Сам Мелихов подтвердил «Новому Дню», что его кандидатура рассматривается акционерами «Россетей» в числе еще нескольких, но отказался рассказать подробности. «Стану ли я главой «Тюменьэнерго» мы будем судить по итогам. Все решится в ближайшее время», – сказал он.

В начале 2000-х Александр Мелихов работал в министерстве труда РФ, затем в правительстве Оренбургской области, а потом ушел в бизнес. В сети можно найти информацию о том, что свою карьеру он начинал на автобазах в Ростове-на-Дону. Раньше Мелихов якобы носил фамилию Антоненко, имел проблемы с законом, зарегистрировал на чужие фамилии несколько фирм в Москве и занялся посредничеством в сфере энергооборудования.

Источник «Нового Дня» в «Тюменьэнерго» подтвердил, что информация о возможных кадровых перестановках имеет место, однако Сергей Савчук находится на рабочем месте и заявление на увольнение не писал. Собеседник агентства также отметил, что версия о финансовых претензиях к директору несостоятельна.

«Убыток образовался в результате недополученной необходимой валовой выручки из-за падения полезного отпуска по крупным потребителям. Иными словами, это вина регулятора, который неверно спрогнозировал плановый объем полезного отпуска, завысив его. Долг регулятора – 5,5 млрд рублей. В 2019 году нам начнут возвращать эти деньги», – пояснил источник.

АО «Тюменьэнерго» – одна из крупнейших в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Территория зоны обслуживания составляет более 1,4 млн кВ. км. и включает Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО. АО «Тюменьэнерго» владеет 647 подстанциями 35-220 кВ и 6 790 трансформаторными подстанциями 6-10/04 кВ общей установленной мощностью 29 184 МВА.

Сургут, служба информации

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