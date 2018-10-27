Наталья Комарова познакомилась с главой важной компании

Новый гендиректор АО «Тюменьэнерго» Александр Мелихов, назначенный на должность десять дней назад, начал свою работу со встреч с высокопоставленными уральскими чиновниками. Сначала он записался на прием к уральскому полпреду Николаю Цуканову, а 27 октября очередь дошла до губернатора Югры Натальи Комаровой. Как сообщает сайт госорганов ХМАО, Мелихов проинформировал главу региона о деятельности энергокомпании.

«Особое внимание в ходе встречи было уделено развитию «цифрового» электроэнергетического комплекса Югры, – сообщили в департаменте общественных и внешних связей. – Уже разработана концепция цифровизации сетей на 2018-2030 годы. Ее реализация позволит повысить надежность электроснабжения потребителей».

Напомним, Мелихов был назначен на должность директора «Тюменьэнерго» 17 октября. Новость об этом до сих пор не появилась на главной странице сайта ПАО «Россети», где традиционно сообщается о назначениях топ-менеджеров. Возможно, это связано с не вполне безупречной репутацией Александра Мелихова.

Последнее время он не задерживался больше года на одном месте. Согласно справке, которую предоставил совету директоров член правления ПАО «Россети» Валентин Межевич, с 2011 по 2015 год Мелихов трудился исполнительным директором АО «НПО Росэнергомонтажспецстрой им. В.А. Бонеско», с 2015 по 2016 годы был советником гендиректора АО «Стройтрансгаз», с 2016 по 2017 годы – гендиректором АО НПО «СВАРОГ», с 2017 года является гендиректором ООО «Ямалспецстрой», соучредителем которого значится бывший сотрудник МВД Максим Каганский, скандально известный по делу о коррупции в ГУ МВД по Москве. Федеральные СМИ называют Каганского крупным московским «решальщиком», который за крупные вознаграждения помогал коммерсантам решать проблемы с правоохранительными органами.

В сети можно найти информацию о том, что свою карьеру Мелихов начинал на автобазах в Ростове-на-Дону. Раньше он якобы носил фамилию Антоненко, имел проблемы с законом, зарегистрировал на чужие фамилии несколько фирм в Москве и занялся посредничеством в сфере энергооборудования. В открытых источниках говорится, что в начале 2000-х Александр Мелихов работал в министерстве труда РФ, затем в правительстве Оренбургской области, а потом снова ушел в бизнес.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 27.10.18

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