На встречу с полпредом Цукановым приехал энергетик с неоднозначной репутацией

Новый директор АО «Тюменьэнерго» Александр Мелихов в понедельник 22 октября встретится с полномочным представителем президента в УрФО Николаем Цукановым. Об этом «Новому Дню» сообщили в уральском полпредстве. Там пообещали прислать пост-релиз. По данным агентства, первоначально планировалось, что Мелихова Цуканову представит лично гендиректор ПАО «Россети» Павел Ливинский. Однако визит главы компании, судя по всему, отменился. Во всяком случае, в МРСК Урала его не подтверждают.

Руководство «Тюменьэнерго» сменилось 17 октября. Без объяснения причин был досрочно разорван контракт с Сергеем Савчуком и заключен договор на три года с Мелиховым, чью репутацию сложно назвать безупречной.

«Указание назначить директором Мелихова шло лично от Ливинского, видимо, по этой причине служба безопасности не проверила должным образом кандидатуру нового главы «Тюменьэнерго». Позже неоднозначные факты из биографии Мелихова всплыли в средствах массовой информации, был неприятный разговор и Мелихова попросили решить проблему», – рассказал источник «Нового Дня» в «Россетях».

По словам собеседника агентства, сегодня же Мелихов собирается встретиться с представителями некоторых уральских СМИ, чтобы попросить их организовать кампанию по формированию позитивного имиджа.

Напомним, официально кандидатуру Мелихова выдвинул член правления ПАО «Россети» Валентин Межевич. Он представил на протеже краткую справку, в которой говорится, что Мелихов в 2005 году закончил ставропольский госуниверситет, а в 2006 году – московский педагогический университет.

Последнее время кандидат на одной работе больше года не задерживался. Так, согласно справке, с 2011 по 2015 год он трудился исполнительным директором АО «НПО Росэнергомонтажспецстрой им. В.А. Бонеско», с 2015 по 2016 годы был советником гендиректора АО «Стройтрансгаз», с 2016 по 2017 годы – гендиректором АО НПО «СВАРОГ», с 2017 года является гендиректором ООО «Ямалспецстрой», соучредителем которого значится бывший сотрудник МВД Максим Каганский, скандально известный по делу о коррупции в ГУ МВД по Москве. Федеральные СМИ называют Каганского крупным московским «решальщиком», который за крупные вознаграждения помогал коммерсантам решать проблемы с правоохранительными органами.

В открытых источниках говорится, что в начале 2000-х Александр Мелихов работал в министерстве труда РФ, затем в правительстве Оренбургской области, а потом ушел в бизнес. В сети можно найти информацию о том, что свою карьеру он начинал на автобазах в Ростове-на-Дону. Раньше Мелихов якобы носил фамилию Антоненко, имел проблемы с законом, зарегистрировал на чужие фамилии несколько фирм в Москве и занялся посредничеством в сфере энергооборудования.

Мелихова избрали гендиректором без приставки и.о. и сразу на три года.

АО «Тюменьэнерго» – одна из крупнейших в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Территория зоны обслуживания составляет более 1,4 млн кВ. км. и включает Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО.

Сургут, служба информации

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