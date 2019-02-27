ФСБ не допускает «Тюменьэнерго» к гостайне

У одной из крупнейших в России межрегиональных распределительных сетевых компаний – АО «Тюменьэнерго» – приостановлена лицензия на право работы со сведениями, составляющими государственную тайну. Как сообщил «Новому Дню» источник в силовых структурах, такое решение было принято в региональном управлении ФСБ РФ по Тюменской области.

Такая мера применена к организации впервые и может иметь серьезные последствия, так как отсутствие действующей лицензии на работы с гостайной делает невозможным выполнение мобилизационных и других важных мероприятий, возложенных на компанию. За несоблюдение лицензионных требований «Тюменьэнерго» и его гендиректор Александр Мелихов привлечены к административной ответственности.

«Руководство компании не сможет получить секретную информацию, не сможет выполнить мобилизационное задание в случае, к примеру, введения военного положения или в других чрезвычайных ситуациях. Таким образом, подрывается безопасность сразу нескольких субъектов федерации, в которых присутствует «Тюменьэнерго»», – рассказал собеседник агентства. По его словам, одной из главных причин приостановки лицензии стало отсутствие оформленного допуска к гостайне у гендиректора компании Александра Мелихова и ряда других менеджеров высшего звена.

По неподтвержденной информации, Мелихов уклонялся от оформления документов, необходимых для принятия решения о допуске к гостайне. Ранее «Новый День» уже писал о неоднозначной репутации нового главы «Тюменьэнерго», возможно, Мелихов не хотел представлять для проверки данные о некоторых эпизодах своей биографии.

В пресс-службе УФСБ по Тюменской области отказались давать комментарии, касающиеся вопросов гостайны. В пресс-службе «Тюменьэнерго» не смогли оперативно ответить на вопросы «Нового Дня», в компанию направлен официальный запрос.

Напомним, Александр Мелихов был назначен на должность директора «Тюменьэнерго» 17 октября 2018 года. Последнее время он не задерживался больше года на одном месте. Согласно справке, которую предоставил совету директоров член правления ПАО «Россети» Валентин Межевич, с 2015 года Мелихов менял места работы ежегодно, с 2017 года он являлся гендиректором ООО «Ямалспецстрой», соучредителем которого значится бывший сотрудник МВД Максим Каганский, скандально известный по делу о коррупции в ГУ МВД по Москве. Федеральные СМИ называют Каганского крупным московским «решальщиком», который за крупные вознаграждения помогал коммерсантам решать проблемы с правоохранительными органами.

В сети можно найти информацию о том, что свою карьеру Мелихов начинал на автобазах в Ростове-на-Дону. Раньше он якобы носил фамилию Антоненко, имел проблемы с законом, зарегистрировал на чужие фамилии несколько фирм в Москве и занялся посредничеством в сфере энергооборудования. В открытых источниках говорится, что в начале 2000-х Александр Мелихов работал в министерстве труда РФ, затем в правительстве Оренбургской области, а потом снова ушел в бизнес.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 27.02.19

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