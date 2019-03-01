Россети и Тюменьэнерго не смогли объяснить, как потеряли лицензию на гостайну

ПАО «Россети» отказались объяснить, почему ФСБ лишила крупнейшую в России межрегиональную распределительную сетевую компанию АО «Тюменьэнерго» допуска к государственной тайне.

«По вопросам, связанным с лицензированием, следует обращаться в органы, уполномоченные на ведение лицензионной деятельности – Федеральную службу безопасности РФ и ее территориальные органы», – ответили на официальный запрос «Нового Дня» в «Россетях».

В «Тюменьэнерго» также не ответили на вопросы, несмотря на то, что информация о наличии или отсутствии лицензии официально является открытой.

«В соответствии со ст. 5 Федерального закона «О государственной тайне» от 06.10.1997 № 131-ФЗ запрашиваемая информация не подлежит разглашению», – сообщили в компании, хотя в перечне сведений, указанных в данной статье закона, информация о лицензии на право работы со сведениями, составляющими государственную тайну, отсутствует.

Как ранее сообщал «Новый День», управление ФСБ РФ по Тюменской области приостановила лицензию «Тюменьэнерго» на право работы со сведениями, составляющими гостайну. За это «дочка» Россетей и ее гендиректор Александр Мелихов привлечены к административной ответственности.

Отсутствие такой лицензии делает невозможным выполнение мобилизационных и других важных мероприятий, возложенных на компанию. «Руководство компании не сможет получить секретную информацию, не сможет выполнить мобилизационное задание, к примеру, в случае введения военного положения или в других чрезвычайных ситуациях. Таким образом, подрывается безопасность сразу нескольких субъектов федерации, в которых присутствует «Тюменьэнерго».

Одной из главных причин приостановки лицензии, по данным источников агентства, стало отсутствие оформленного допуска к гостайне у гендиректора компании Александра Мелихова. По неподтвержденной информации, Мелихов уклонялся от заполнения анкет, необходимых для принятия решения о допуске к гостайне. Ранее «Новый День» уже писал о неоднозначной репутации нового главы «Тюменьэнерго», возможно, Мелихов не хотел представлять для проверки данные о некоторых эпизодах своей биографии.

В четверг, 28 февраля, «Новый День» направил официальный запрос в РУФСБ по Тюменской области. Ответ на него пока не получен.

Сургут, служба информации

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