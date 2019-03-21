Глава «Тюменьэнерго» Мелихов оказался крупным должником, скрывшимся от приставов

Новый гендиректор АО «Тюменьэнерго» Александр Мелихов оказался крупным должником, которого не могут поймать судебные приставы. Согласно банку данных исполнительных производств, управление ФССП по Москве с 2017 года не может найти г-на Мелихова, чтобы взыскать с него шесть госпошлин, присужденных судами.

Приставам пришлось закрыть эти производства по причине невозможности «установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей». Последнее дело было прекращено в последний день октября 2018 года, уже после того, как Мелихов возглавил «Тюменьэнерго».

Кроме этого, согласно сайтам управлений ФССП по Москве и Московской области, глава «Тюменьэнерго» должен в общей сложности 45 млн рублей.

Руководитель крупнейшей в России межрегиональной распределительной сетевой компании не захотел оплачивать даже такую незначительную сумму, как 1,6 тыс. рублей за земельный налог.

По предварительной информации, основные долги Александра Мелихова – это задолженность по кредитным договорам. И суммы, указанные на сайте ССП, – не последние.

Так, в сентябре 2018 года Таганский районный суд Москвы, а в феврале 2019 года Московский городской суд вынесли решение взыскать с Мелихова в пользу ПАО «Транскапиталбанк» более 42,1 млн рублей.

В УФССП по Москве отказались поделиться подробностями исполнительных производств, сославшись на то, что знакомиться с этой информацией могут лишь должник, взыскатель или их официальные представители.

В среду, 20 марта, «Новый День» направил официальный запрос в АО «Тюменьэнерго». Ответ пока не поступил.

Напомним, ранее «Новый День» уже писал о неоднозначной репутации нового главы «Тюменьэнерго», который был назначен на должность 17 октября 2018 года. С 2015 года Мелихов менял места работы ежегодно. С 2017 года он являлся гендиректором ООО «Ямалспецстрой», соучредителем которого значится бывший сотрудник МВД Максим Каганский, скандально известный по делу о коррупции в ГУ МВД по Москве. Федеральные СМИ называют Каганского крупным московским «решальщиком», который за крупные вознаграждения помогал коммерсантам улаживать проблемы с правоохранительными органами.

В сети можно найти информацию о том, что свою карьеру Мелихов начинал на автобазах в Ростове-на-Дону. Раньше он якобы носил фамилию Антоненко, имел проблемы с законом, зарегистрировал на чужие фамилии несколько фирм в Москве и занялся посредничеством в сфере энергооборудования. В открытых источниках говорится, что в начале 2000-х Александр Мелихов работал в министерстве труда РФ, затем в правительстве Оренбургской области, а потом снова ушел в бизнес.

Сургут, служба информации

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