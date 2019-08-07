В Тюменской области током убило тысячу свиней

В Тюменской области массово погибли свиньи. ЧП случилось в ночь на 30 июля на одном из комплексов Мичуринской свиноводческой компании в селе Седикино.

Как рассказали «Новому Дню» в компании, рядом со свинарником проходит высоковольтная линия – 10 тысяч вольт.

«По какой-то причине ночью провода упали на землю, рядом со свинарником. Шел дождь, мокрая земля стала проводником. В результате погибли 968 животных возрастом от 130 до 150 дней и весом в 90-95 кг (так называемое откормочное поголовье – прим. ред.)», – рассказал «Новому Дню» один из руководителей предприятия Мартин Степанян.

Туши убитых животных пролежали в корпусе порядка пяти часов, пока утром их не обнаружили сотрудники свинофермы, поэтому были не пригодны к употреблению в пищу.

«Животных утилизировали на ишимском ветсанутильзаводе, – сообщил «Новому Дню» начальник управления ветеринарии Тюменской области Вадим Шульц. – Вскрытие показало, что инфекционных заболеваний у свиней не было».

Дополнительно пробы были отправлены на гистологию, но и так уже понятно, что причиной гибели животных стал электрический ток.

Убыток, причиненный свиноводческой ферме, по словам Мартина Степаняна, составил более 10 млн рублей. Предприятие готовит иск к организации, обслуживающей ЛЭП. Судя по всему, речь идет о Южных электрических сетях АО «Тюменьэнерго».

Тюмень, служба информации

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