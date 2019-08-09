В «Тюменьэнерго» заявили, что не причастны к гибели тысячи свиней на ферме

В компании «Тюменьэнерго», с которой тюменские фермеры хотят взыскать 10 млн рублей за гибель свиней, заявили, что животные не могли получить удар током из-за обрыва электропроводов.

«При прохождении грозового фронта с порывами ветра до 25 м/с в результате попадания молнии в провод на опоре № 154/2 ВЛ 10 кВ Сединкино произошел обрыв на линии электропередачи. Линия была оперативно обесточена», – сообщили «Новому Дню» в «Тюменьэнерго». Там добавили, что согласно правилам, зона в радиусе 8 метров от места замыкания провода – опасна для живых существ.

«При этом расстояние от точки замыкания провода на землю до свинарника составляло 10 метров, что соответствует требованиям действующих нормативно-технических документов. В связи с этим данное замыкание не могло явиться причиной гибели животных, особенно с учетом их размещения на площади в несколько десятков кв. м.», – сказали в компании и добавили, что ЧП не могло случиться, даже если земля была залита дождевой водой.

В «Тюменьэнерго» приводят мнение неназванных экспертов-животноводов, которые не исключают вероятность удушения свиней из-за отсутствия надлежащего контроля сотрудников фермы за состоянием помещения и животных в ночное время. А также из-за неприспособленности для содержания свиней помещения, которое по документам числится обычным ангаром.

Между тем, в Мичуринской свиноводческой компании уверены, что причиной смерти животных стал электрический ток. Этой же версии придерживаются и в управлении ветеринарии Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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