В «Тюменьэнерго» из-за мертвых свиней приехала проверка из Москвы

В АО «Тюменьэнерго» проходит проверка, связанная с гибелью тысячи свиней на тюменской ферме. Мероприятия начались в минувшую пятницу, 16 августа. На предприятие, по данным «Нового Дня» приехал замначальника управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора России Александр Антюхов.

По данным источника агентства в «Тюменьэнерго», по предварительной информации, энергетикам все же придется возместить фермерам убытки, поскольку животные погибли по их вине.

«На большинстве подстанций нет автоматики отключения однофазных замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью. Нечем купировать линию в случае чего. Но вместо того, чтобы обеспечить безопасность производства, мы снижаем инвестпрограмму, чтобы повысить прибыльность. Это и есть главная причина ЧП, которые происходят и будут происходить», – говорит собеседник агентства.

В «Тюменьэнерго» подтвердили, что на предприятии идет проверка, однако заверили, что к свиньям она отношения не имеет. «Проверка проходит в рамках готовности к осенне-зимнему периоду», – сказали в пресс-службе.

Напомним, 30 июля на одном из комплексов Мичуринской свиноводческой компании в селе Сединкино от удара током погибли 968 свиней. Рядом со свинарником проходит высоковольтная линия – 10 тысяч вольт. По какой-то причине ночью провода упали на землю. Убыток, причиненный свиноводческой ферме, составил более 10 млн рублей. Предприятие готовит иск к АО «Тюменьэнерго».

Энергетики в ответ заявили, что животные не могли получить удар током из-за обрыва электропроводов. Там пояснили, что опасной считается зона в радиусе 8 метров от места замыкания провода, но расстояние от провода до свинарника составляло 10 метров.

Тюмень, служба информации

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