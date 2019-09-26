В Югре выбирают герб округа (ЭСКИЗЫ)

В Югре, которая единственная из субъектов УрФО, не имеет официального подтвержденного герба, начинается масштабное обсуждение эскизов главного геральдического символа региона.

В течение месяца в муниципалитетах Югры пройдут общественные обсуждения эскизов герба. Их четыре, они разработаны авторской группой, которую возглавляет главный редактор сетевого издания «Геральдика.ру» Юрий Росич.

При разработке вариантов были учтены геральдические требования, экспертные замечания Геральдического совета при президенте РФ и мнения жителей, высказанные на общественных слушаниях ранее.

«Устранены все нарушения геральдических правил, на которые указывали эксперты в отношении действующего символа региона и при этом сохраняет историческую преемственность в изображении стилизованного символа «Кат ухуп вой» – двуглавой птицы. Проект герба дополнен статусной короной в виде княжеской шапки, соответствующей статусу Югры как субъекта РФ. Эскиз герба также имеет изображение девизной ленты с надписью «Делами великая». Это слова из гимна Югры», – рассказал Росич.

Как напоминают в правительстве ХМАО, разработка герба была начата после того, как Геральдический совет при президенте РФ заявил, что существующий символ региона составлен с нарушением геральдических правил и имеет элементы, не соответствующие традиционной геральдической значимости, и не отвечающие статусу и достоинству Югры.

В итоге были разработаны новые эскизы, проведены общественные слушания с привлечением научного сообщества, коренных малочисленных народов Севера, творческой интеллигенции, историков, краеведов, специалистов по территориальному брендингу и геральдике.

Авторская группа представила четыре эскиза. Они отличаются деталями, по цветовой гамме, визуальному решению. Объединяет их наличие птицы «Кат ухуп вой» из преданий народов ханты и манси, национальный орнамент, корона с орнаментным ободом, как символ статуса автономного субъекта и хозяева тайги – медведи.

По мнению авторов, проект герба может быть дополнен щитодержателями, в качестве которых могут выступить образы традиционной культуры и быта коренных народов ханты и манси, например, медведь и северный олень или иные фигуры. Определение этих важных персонажей главного символа региона, по мнению разработчиков, требует широкого вовлечения общественности.

«С 27 сентября по 11 октября во всех муниципалитетах Югры будут проведены общественные обсуждения эскиза герба. Их участниками станут представители общественных советов муниципальных образований, общественных организаций, коренных малочисленных народов Севера, почетные жители и активные граждане», – сообщили в правительстве.

Параллельно югорчанам дадут возможность высказать свое мнение и проголосовать за понравившийся вариант онлайн. 1 октября стартует голосование в официальном сообществе «ВКонтакте» и на портале «Открытый регион – Югра», которое продлится до 13 октября.

Итоговое обсуждение состоится 15 октября. Оно пройдет в режиме видеоконференцсвязи с подключением всех муниципалитетов округа.

Ханты-Мансийск, служба информации

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