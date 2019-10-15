В Югре народным голосованием выбрали новый вариант герба (ЭСКИЗ)

В Югре подвели итоги народного голосования за герб округа. Победил четвертый вариант. Его в пресс-службе правительства описывают так: «щитодержатели (медведи) выполнены в темном цвете, герб венчает княжеская корона темно-малинового бархата с тремя видимыми золотыми дугами, усеянными жемчужинами, над которыми располагается золотая держава с крестом». За него проголосовали 51,3 процента респондентов, сообщается на сайте правительства округа. В голосовании приняли участие всего лишь 5039 человек.

Эскизы разработала авторская группа, руководит которой главный редактор сетевого издания «Геральдика.ру», автор нескольких десятков гербов муниципалитетов в разных регионах России Юрий Росич.

Другие варианты, которые не стали победителями, незначительно отличаются от выбранного герба – только цветом и короной.

По версии геральдического совета при президенте России, сейчас у ХМАО неправильный герб. Именно поэтому пришлось сделать новый.

«Нынешний герб Югры, утвержденный еще в 1995 году, как таковым не является. На современном гербе региона изображен венок, который по статусу не подходит Ханты-Мансийскому автономному округу. Также использована лента Андрея Первозванного, которой регион не награжден. Исторически венки были перевиты такой лентой в гербах губерний. Но современная Югра к губерниям не имеет никакого отношения», – объяснил г-н Росич.

Авторы нового герба постарались его расшифровать для югорчан. Используется символ «Кат ухуп вой» – двуглавой птицы. Также проект герба дополнен короной в виде княжеской шапки, соответствующей статусу Югры как субъекта России. Эскиз герба также имеет изображение девизной ленты с надписью «Делами великая» – строчка из гимна автономного округа. Медведей называют священными для коренных народов животными. Золотой цвет символизирует природные богатства, зеленые кедровые ветви – принадлежность автономного округа к Западной Сибири.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 14.10.19

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