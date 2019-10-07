Один из депутатов думы ХМАО захотел работать за деньги

Новый депутат думы ХМАО Евгений Данников будет претендовать на зарплату. Г-н Данников в апреле 2019 года по решению Избиркома занял место однопартийца-«списочника» Евгения Маркова, который ушел в Госдуму. Довыборов не было: в случае сложения полномочий депутата, который прошел в думу по списку партии, мандат просто передают следующему в списке.

Вопрос о переводе г-на Данникова на работу на постоянной основе в думе Югры будут рассматривать на предстоящем заседании 16 октября 2019 года. Об этом агентству «Новый День» сообщили в думе.

Г-н Данников является членом ЛДПР. Согласно его официальной трудовой биографии на сайте думы, сейчас он занимает пост помощника зампреда Госдумы Игоря Лебедева по работе в Югре на штатной основе.

Согласно регламенту регионального парламента, общее число депутатов, осуществляющих свои функции на постоянной профессиональной основе, должно составлять не более 19 человек.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 07.10.19

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