Новым депутатом думы ХМАО стал Евгений Данников, член ЛДПР. Такое решение принято в понедельник, 22 апреля 2019 года, на заседании избиркома автономии, сообщили в комиссии.

Евгений Данников занял место ушедшего в госдуму Евгения Маркова. Дело в том, что сам г-н Марков получил в свое время мандат окружного депутата, избравшись по партийному списку ЛДПР. Поэтому сложение полномочий либерал-демократом не стало поводом для довыборов в окружную думу: партия просто выбрала другого кандидата из списка, который они выдвигали на выборах. После этого выбранный кандидат был предложен избирательной комиссии. Избирком ХМАО утвердил кандидатуру г-на Данникова.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 22.04.19

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