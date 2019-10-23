Власти Югры определились с кандидатом в мэры Урая: им станет выдвиженец «Лукойла» Тимур Закирзянов

В одном из «городов Лукойла» в югорском Урае (Ханты-Мансийский автономный округ) сегодня начался прием документов на пост главы муниципалитета. Однако по информации источников в местной думе и администрации города с кандидатом в мэры основные игроки уже определились – им станет урайский депутат, начальник сервисного центра «Урайэнергонефть» Западно-Сибирского регионального управления «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Тимур Закирзянов.

Как сообщает источник, близкий к администрации города, фактически могли бы быть согласованы в качестве кандидатов в урайские мэры два человека. Это собственно Закирзянов и его коллега по думе заместитель генерального директора ТПП «Урайнефтегаз» (все тот же «Лукойл») Алексей Тулупов. Однако Тулупова уже включили в думскую комиссию по отбору кандидатов, так что он не может претендовать на кресло главы муниципалитета.

«На сегодняшний день ситуация сложилась безальтернативная. Если в городе значимого присутствия «Лукойла», скажем так, избирается мэр, то это будет мэр от «Лукойла». Вагит Юсуфович (президент «Лукойла» Вагит Алекперов – прим. редакции) в ходе общения не раз, не стесняясь, говорил, что его берет гордость, когда он видит, что все значимые города присутствия «Лукойла» возглавляют выходцы из компании. И на самом деле везде так – где газовики представлены – там мэр газовик, где нефтяники – там нефтяник. Так что выбор был между Закирязяновым и Тулуповым, но Тулупова уже «засунули» в комиссию. Он технически, конечно, мог бы из нее выйти и претендовать, но если бы на него делали ставку, то зачем было бы весь огород городить, просто провели бы в мэры и все», – сообщает собеседник агентства.

По его словам, вероятнее всего решающую роль в ставке на кандидатуру Закирзянова сыграло то, что он находится в так называемом губернаторском резерве главы региона Натальи Комаровой: «Он (Закирзянов) в команде губернатора. По, крайней мере, он всем это говорит. В 2011 году он пытался пройти в сити-менеджеры Урая, но тогда стороны согласовали Куликова. Однако в качестве компенсации его, так сказать, взяли в губернаторский резерв. Ну и стали готовить для будущих свершений. В общем, растили».

И, похоже, что вырастили, так как представители «ЕР» против кандидата, согласованного руководством «Лукойла», администрацией Югры и местной мэрией точно не пойдут. Оппозиционные партии Урая также не представляют опасности для Тимура Закирзянова – городские «эсэры» движутся четко в фарватере «Единой России», у коммунистов нет сильных партийцев в качестве кандидатов на мэрский пост, а югорские либерал-демократы заявили, что считают выборы профанацией и участвовать в них не будут. Так как «заранее все известно».

Так что, по-видимому, Закирзянову подберут парочку технических соперников и он спокойно пройдет все необходимые фильтры на пути к мэрскому креслу. Правда, поможет ли это в развитии Урая, источники агентства сильно сомневаются.

«Как он себя проявит в качестве мэра? Убежден, что никак. Депутатствует уже 3 полных года. За это время не был замечен в решении ни одной сколько-нибудь значимой для города проблемы. Не проявил себя ни по одному острому вопросу, которых за это время накопилось немало. Дорожные службы уничтожены, строительная сфера в упадке, с благоустройством та же история. По социалке швах. Согласно информации управления образования города, для выполнения всех необходимых предписаний в сфере образования на сегодняшний день не хватает миллиарда рублей. И это притом, что бюджет города – это 2,6 миллиарда. Понимаете да? На заседания думы ходит через раз, с населением не встречается.

Теперь по управленческим талантам. Он лет 7, или 8 – руководитель предприятия, а сейчас спроси 10 жителей города – кто глава «Урайэнерго», 7 из них не ответит», – негодует собеседник хорошо знакомый с ситуацией.

Стоит отметить, что депутатская комиссия будет принимать документы от кандидатов в главы Урая до 6 ноября и, ориентировочно 12 ноября, должно быть принято окончательное решение. Остается добавить, что Тимур Раисович Закирзянов родился в 1971 году. Образование получил в ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет-УПИ» в 2006 году.

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