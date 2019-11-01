В Югре осудили мошенницу из Великого Новгорода: торговала виртуальными товарами из «Икеи»

Мегионский городской суд в Ханты-Мансийском городском округе вынес обвинительный приговор в отношении жительницы Великого Новгорода. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

По данным окружной прокуратуры, подсудимая в январе 2019 года разместила в интернете объявление о продаже товаров из магазина «Икея», не собираясь в действительности передавать товар покупателю.

Жительница Мегиона, решив приобрести товар указанной фирмы, вступила в переписку со злоумышленницей и перевела ей 13 тысяч рублей, которые последняя потратила на свои нужды.

Суд, с учетом данных о наличии у мошенницы судимостей за совершение аналогичных преступлений, назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

Мегион, служба информации

Мегион. Другие новости 31.10.19

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