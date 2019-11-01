В окружной КоАП в Югре готовят поправки: штрафовать планируют за неуборку снега, парковку во дворах, открытые люки

По итогам совместной работы депутатов югорской думы с представителями муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа региональные парламентарии сформулировали ряд системных поправок к окружному кодексу об административных правонарушениях.

Об этом агентству рассказал лидер фракции ЛДПР в думе Югры Виктор Сысун. По его словам, в частности есть планы установить административную ответственность за вывоз, сброс, складирование снежной массы, собранной при очистке объектов благоустройства, в неустановленных для этой цели местах муниципального образования. Кроме этого, установить административный штраф за оставление автотранспортных средств во дворах многоквартирных жилых домов, исключающее беспрепятственную работу ассенизаторных, мусороуборочных машин, снегоуборочной техники иных коммунальных и специальных служб. И за оставление автотранспортных средств во дворах многоквартирных жилых домов, исключающее беспрепятственный доступ граждан в помещение подъезда.

Также предполагается ввести ответственность за незакрытые канализационные люки и некорректный выгул домашних животных.

«Сейчас эти инициативы проверит государственно-правовое управление, и на следующем заседании думы мы эти поправки рассмотрим», – отметил Сысун.

Следующее заседание югорского парламента пройдет 19 ноября. На этом же заседании губернатор ХМАО Наталья Комарова отчитается перед депутатами о работе исполнительной власти округа в 2019 году. Известно, что думская оппозиция готовит главе региона список вопросов-претензий.

Ханты-Мансийск, служба информации

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