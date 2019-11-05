В Югре мошенник представился следователем и убедил женщину перевести на карту 400 тысяч рублей

С конца прошлой недели, за четыре дня в Югре было зарегистрировано 18 фактов мошенничества и краж с банковских карт. Всего мошенникам за это время удалось похитить около2,5 миллиона рублей.

Как сообщает окружное УМВД, большинство преступлений совершены дистанционным способом. Пострадавшие – это жители Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нягани, Когалыма, Лангепаса, Урая, Кондинского, Нижневартовского и Сургутского районов.

Так, жительнице Кондинского района 1950 года рождения позвонил неизвестный, который представился следователем, и под предлогом оказания юридических услуг, завладел денежными средствами в сумме более 400 тысяч рублей, которые заявительница перевела на телефонные номера, указанные звонившим. Как выяснилось, женщина ранее приобретала препараты для снижения артериального давления и похудения через интернет.

Жителя Нягани 1959 года рождения обманул неизвестный, который под предлогом трудоустройства завладел данными банковской карты югорчанина и похитил со счета 56 тысяч рублей.

В Урае местная жительница 2001 года рождения лишилась 3 тысяч рублей, поверив информации, размещенной в сети «Интернет» о том, что в течение двух часов ей вернется сумма более значимая, чем она перевела на указанную карту.

Порядка 22 тысяч рублей в общей сумме лишились югорчане в попытке пробрести авиа и ЖД билеты. В Нижневартовске у местного жителя неизвестный похитил денежные средства под предлогом бронирования авиабилетов на рейс «Москва-Нижневартовск» на сайте «aviasel.tiu.ru». Второй вартовчанин хотел приобрести билеты на сайте «toptravel.world».

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

Югра, Служба информации

Югра. Другие новости 04.11.19

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