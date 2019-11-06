Главу управления капстроительства югорской Белоярки поймали на взятке в 1,4 миллиона рублей

Начальника управления капитального строительства Белоярского района Югры поймали на мздоимстве. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По данным ведомства, отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по ХМАО было возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления капитального строительства администрации Белоярского района. Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый умышленно, из корыстных побуждений, используя свое должностное положение вопреки интересам службы, в 2017 году получил две взятки от индивидуального предпринимателя на общую сумму 1 миллион 400 тысяч рублей. Деньги он взял за общее покровительство и попустительство по службе при принятии работ и услуг по государственным и муниципальным контрактам, заключенным с этим ИП. Контракты предусматривали оказание услуг по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.

По ходатайству следователя решением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что последние несколько лет обязанности главы управление капстроительства в Белоярском районе исполнял Михаил Коннов.

Югра, служба информации

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