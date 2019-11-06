Директора комбината общепита будут судить за откат и незаконные премии

Прокурор города Радужный (ХМАО) утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора унитарного предприятия «Комбинат общественного питания». Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

По данным ведомства, женщина обвиняется по двум статьям «коммерческий подкуп» и использование служебных полномочий в корыстных целях. В ходе следствия было установлено, что злоумышленница в июне 2011 года получила 300 тыс. рублей от одного из юридических лиц города за обеспечение заключения с ним договора поставки продуктов. Также она с сентября 2005 года по март 2016 года в отсутствие на то законных оснований издала и подписала приказы о выплате себе единовременных премий на общую сумму более 86 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Стоит отметить, что в июле 2018 года на должность директора унитарного предприятия «Комбинат общественного питания» в Радужном была назначена Светлана Панченко. Нового руководителя коллективу КОП представила временно исполняющая полномочия главы города Радужный Наталья Гулина.

Она отметила, что Светлана Викторовна прошла конкурсный отбор и имеет опыт работы на руководящих должностях, соответствующих профилю предприятия отрасли. Главной задачей, которая стоит перед новым руководителем и сотрудниками КОП, Гулина назвала сохранение комбината общественного питания и выведение его из сложного экономического состояния.

«На ранее занимаемых должностях Светлана Викторовна проявила себя исключительно с положительной стороны. Уверена, что и здесь она использует весь свой потенциал. Коллектив хороший, трудоспособный, главное – быть сплоченными. Только таким образом можно добиться успехов в работе», – подчеркнула тогда временно исполняющая полномочия главы города Наталья Гулина.

Екатеринбург, Служба информации

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