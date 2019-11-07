С историей об отравлении газом 8 детей и 2 взрослых в Югре будет разбираться СКР

Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Югре организована процессуальная проверка по информации об отравлении угарным газом 10 человек, в том числе 8 детей.

Инцидент произошел в Ханты-Мансийске. Как сообщает пресс-служба ведомства, по предварительным данным, все пострадавшие являются членами одной семьи, проживают в частном домовладении. Накануне их дом отапливался с помощью бензогенератора, который находился в подвальном непроветриваемом помещении. Газ, вероятно скопился в подвале, а потом проник в жилые комнаты.

По данным департамента здравоохранения округа 4 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, 6 – легкой степени. Медицинская помощь оказывается в полном объеме.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ханты-Мансийск, Служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 06.11.19

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