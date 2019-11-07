Коммунисты провели серию пикетов в городах Югры

Представители регионального отделения КПРФ в Ханты-Мансийском автономном округе сегодня вышли на пикеты в городах Югры. Поводом на этот раз стала не протестная активность партийцев, а очередная годовщина октябрьской революции. Пикеты пройдут в 10 городах региона, также планируется возложение цветов к памятникам Ленина и праздничные концерты

Поздравил однопартийцев и лидер местной партячейки Алексей Савинцев. Правда, поздравление у него вышло несколько угрожающим. «Сегодня Советского государства – нет. Оно было разрушено. Что в результате получил советский народ после распада СССР? Приватизацию и выкуп самыми наглыми и хитрыми за бесценок производств бывшей великой страны, чудовищное расслоение населения на очень богатых и нищих, очернение истории Советского Союза, его достижений и подвигов, продажу заграницу наших национальных богатств. И даже праздник наш украли, подменив на 4 ноября. Приходится властям с помощью административного ресурса в День народного единства уже 14 лет загонять этот самый народ на площади городов для празднования. Думали, что стерпится – слюбится. Не вышло!

Но я верю, что наступит то время, когда 7 ноября вновь станет красным днём календаря, и будет отмечаться также торжественно, как и раньше. Я верю, что власть и богатства будут снова принадлежать народу. Я верю, что вернутся все завоевания Великого Октября. Нельзя вечно издеваться над трудовым народом, и проводить политику, когда олигархия владеет практически всеми богатствами страны, нельзя вгонять людей в нищету и беспросветность. Народ обязательно выступит против такой власти. Мы это уже проходили. Это урок Великой Октябрьской социалистической революции!», – пишет Савинцев.

Правда, где, когда и против какой власти этот народ выступит, Алексей Савинцев не уточняет.

Югра, Служба информации

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