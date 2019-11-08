В Нягани подросток в шутку проломил череп 13-летнему школьнику

В Нягани будут судить школьника, который на перемене избил младшего товарища до состояния тяжких телесных повреждений. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР Югры.

По данным ведомства, в феврале 2019 года 17-летний обвиняемый на школьной перемене встретил 13-летнего знакомого, с которым они стали в шутку друг друга толкать, размахивать руками, однако затем старший юноша намеренно ударил младшего кулаком в лицо и в живот. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, перелома стенки глазницы и другие.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину, в содеянном раскаялся, совместно с родителями принес извинения потерпевшей стороне. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Следователем внесено представление в адрес ОМВД России по Нягани о принятии дополнительных мер профилактического и административного воздействия со стороны инспекторов по делам несовершеннолетних при проведении работы в школе.

Нягань, служба информации

Нягань. Другие новости 07.11.19

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