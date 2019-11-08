Урайцы просят Путина вернуть прямые выборы мэра и защитить от кандидата Закирзянова

Инициативная группа жителей югорского Урая отправила главе страны Владимиру Путину обращение с просьбой помочь спасти местную демократию и вернуть прямые выборы мэра. Об этом «Новому Дню» сообщил руководитель группы Леонард Насибуллин.

Приводим текст обращения без сокращений и изменений:

«Уважаемый Владимир Владимирович! 12 ноября 2019 года в городе Урай, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры дума города планирует выбрать нового мэра. Причем почти все жители говорят, что не знают кандидатов и нет никакой информации со стороны администрации города и думы. Главу города выбирают без учета мнения жителей и общественности.

Сами кандидаты не предоставляют для жителей никакой программы и информации о себе. Сама процедура избрания нового мэра закрытая и не понятна большинству населения.

Прошлого мэра Анатолия Иванова выбрали также и в итоге он ушел досрочно в отставку, при этом развалив всю социальную сферу в городе и город опустился на последние места во всех окружных рейтингах. Кандидата, которого прочат в мэры Тимура Раисовича Закирзянова никто в городе не знает, опыта работы с бюджетом у него нет, с населением он не работает, общается с людьми грубо, от него идет один негатив. Со стороны ведет себя высокомерно и заносчиво.

Простые люди для него ничего не значат. Люди боятся, что с приходом Закирзянова город начнет приходить в упадок. Просим Вас вернуть нам прямые выборы мэра и оградить нас от кандидата на должность главы города Урай Тимура Раисовича Закирзянова! В городе были собраны сотни подписей, где жители не довольны будущим выбором депутатов главы города. Город должен объединять людей разных характеров и взглядов, образа жизни и образования, а не разъединять их, как это происходит сейчас в нашем городе.

Нельзя допускать во власть людей, чтобы они смогли использовать ресурсы и возможности нашего города, предназначенные для всех жителей, только для себя или избранных. Мэр нашего города должен быть принципиальным и сильным, способным объединить вокруг себя достойных и компетентных людей. Я и жители города Урай считаем, что Тимур Закирзянов не способен будет профессионально управлять городом Ураем. Просим Вас вмешаться в возникшую ситуацию», – просят урайцы.

Урай, служба информации

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