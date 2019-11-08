В столице Югры девушка упала в голодный обморок: «Ужас стыдоба нашему государству»

В столице Югры городе Ханты-Мансийске студентка упала в обморок и была госпитализирована в связи с истощением. Соответствующая информация была размещена сегодня на ресурсе «Типичный Ханты-Мансийск».

Так посетительница ресурса сообщает: «Добрый вечер. Мне переслали, я пишу вам. Можете анонимно. По факту месяц назад поступила девушка студент из нашего колледжа в ОКБ с истощением организма. Упала в обморок прямо на лекции. Девушка из деревни, родители не помогают, живёт на стипендию 1400 рублей. Можно жить на эти деньги студенту-подростку? Не хватает даже на хлеб и молоко, а живём мы на Севере! Не удивительно, что студенты с истощением попадают в окружную больницу. Эта страшная тема Малахову для передачи на ЦТВ. Уважаемые депутаты и Губернатор ХМАО-Югры нефтяной столицы России, к кому обратиться за помощью студентам? Буквально до слов передала вам текст, который недавно получила. Факты подтвердились. Мы как коренные жители города, поможем чем сможем девочке. Но почему такая не справедливость к детям которые учатся чтобы выжить? Тяжёлая тема. Надеюсь вы опубликуете. Текст который я получила, могу передать лично».

Другие посетители «Типичного Ханты-Мансийска» отреагировали очень живо и большая часть комментаторов тут же выразили готовность помочь студентке: «Автор напиши и мне контакты этой девушки, я тоже могу помочь, продуктами, одеждой».

Другие критиковали систему в которой учащийся должен выживать нам 1400 рублей в месяц: «Да уж на 1400 разгуляешься.Интересно когда кто то выдумывал эту сумму он сам пробовал на эту сумму хотя бы неделю пожить ,покушать? И как на голодный желудок будут студенты непосредственно заниматься тем для чего они поступили в то или иное заведение.Все для людей все для детей.Видно побоялись, чтоб не дай бог студенты от этих грошей неразбогатели .Ужас стыдоба нашему государству».

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 08.11.19

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