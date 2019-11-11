Жительницу Урая осудили за ночную торговлю алкоголем и травмирование полицейского

В югорском Урае суд вынес приговор хозяйке продуктового магазина за ночную торговлю алкоголем, нанесение сотруднику правоохранительных органов травм и оскорбление представителя власти. Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 УК РФ и ст. 319 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей и оскорбление представителя власти».

По данным СУ СКР по ХМАО, в апреле этого года в городе Урае сотрудник полиции в рамках проводимых оперативно-разыскных мероприятий обнаружил, что в одном из магазинов в 3-м микрорайоне ночью продавали алкоголь. Во время разбирательства хозяйка магазина не пропускала полицейского в магазин и закрыла дверь, зажав кисть руки потерпевшего в дверном проеме. Мужчина получил травму руки. Кроме этого, женщина высказывала в адрес сотрудника полиции оскорбления нецензурной бранью.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Кроме этого она привлечена к административной ответственности по факту реализации алкогольной продукции в нарушение закона.

Урай, служба информации

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