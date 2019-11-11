Протестная активность в Югре набирает обороты: «Настоящих губернаторов выбирают» (ФОТО)

Оппозиционные партии Югры КПРФ и ЛДПР провели на минувшей неделе десятки протестных акций в основных городах округа. В том числе и в югорской столице – Ханты-Мансийске. Коммунисты вы шли на улицы 7 ноября, а либерал-демократы – в воскресенье, 10 ноября.

Коммунисты приурочили серию своих митингов и пикетов к очередной годовщине октябрьской революции. Кроме того в КПРФ требовали от властей «руки прочь от Павла Грудинина», который, по версии левых, подвергается давлению со стороны властей по политическим мотивам.

У югорских либерал-демократов протестная повестка накануне была напротив сугубо местная. Изначально лозунгом-требованием ЛДПР здесь был – вернуть прямые выборы мэров в Югре. Однако затем соколы Жириновского подвергли сомнению и легитимность губернатора округа Натальи Комаровой. На митинг в центре Ханты-Мансийска партийцы пришли с плакатами, на которых было написано – «Назначенный мэр и губернатор отвечают только перед теми, кто их назначил» и «Настоящих губернаторов выбирают».

Фото предоставлены региональными отедлениями КПРФ и ЛДПР.

Ханты-Мансийск. Другие новости 11.11.19

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