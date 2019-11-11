В Югре поймали 19-летнюю мошенницу, которая расплачивалась в магазинах «Билетами Банка Приколов»

Югорские правоохранители поймали 19-летнюю жительницу региона, которая расплачивалась в магазинах «Билетами Банка Приколов». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

По данным правоохранителей, накануне сотрудниками ОМВД России по Сургутскому району был выявлен факт мошенничества.

В конце октября девушка 2000 года рождения совершала покупки в магазинах поселка Федоровский, расплачиваясь купюрами достоинством 2000 рублей с надписью «Билет Банка Приколов». Общая сумма ущерба составила более 6 тысяч рублей.

Злоумышленница пояснила, что данные купюры остались у нее со свадьбы матери, и она решила воспользоваться ими при совершении покупки, надеясь, что продавцы не заметят подделки. В четырех магазинах поселка подозреваемая покупала игрушки и продукты на небольшую сумму, чтобы помимо товара получить сдачу.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сургут, служба информации

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