СМИ Югры предлагают бойкотировать пресс-конференцию губернатора Комаровой из-за ограничения свободы слова

Информационное агентство Муксун.фм предложило бойкотировать запланированную на сегодня ежегодную пресс-конференцию губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в связи с ограничениями свободы слова в регионе.

Приводим текст редакции Муксун.фм в авторской версии:

«Накануне ежегодной пресс-конференции главы Югры нескольким СМИ отказали в праве присутствовать на мероприятии и задать свои вопросы Наталье Комаровой. Представители власти отказ мотивируют некими «пометками в списке аккердитованных СМИ от службы безопасности губернатора».

Ежегодная пресс-конференция Натальи Комаровой пройдет 12 ноября в Ханты-Мансийске. Ранее организаторы мероприятия «Центр «Открытый регион» сообщили, что для участия в конференции нужна аккредитация, типовой бланк необходимо заполнить и отправить до вечера 8 ноября. В предложенной форме просили указать лишь имя и фамилию представителей СМИ без указания паспортных данных. Примечательно, что обязательным полем для заполнения стала тема вопроса к губернатору. Редакция Муксун.fm направила бланк и удостоверилась, что документы получены, соответственно, аккредитация прошла успешно.

Накануне пресс-конференции, 11 ноября, главному редактору Муксун.fm позвонили и сообщили, что присутствовать на мероприятии не получится, так как издание «помечено красненьким» в списке среди прочих. Нам предложили посмотреть конференцию онлайн, то есть без возможности озвучить свои вопросы главе округа.

Аналогичные звонки сегодня поступили гражданскому активисту и журналисту официального СМИ ТочкаNews Антону Пантину, редакции окружного издания AntiFake. Кому еще было отказано в праве задать вопросы Комаровой, на момент публикации Муксун.fm узнать не удалось. Отказ в праве журналистов присутствовать звучал для всех одинаково – запрет службы безопасности губернатора ХМАО.

В распоряжении редакции есть аудиозапись разговора представителя «Открытого региона» с журналистом Пантиным. Информация, переданная активисту, полностью соответствует той, что озвучивалась и другим СМИ.

Анна Кондратович, представитель «Центра «Открытый регион» сообщает, что «пришло письмо с пометками от службы безопасности губернатора, и там было вычеркнуто несколько представителей СМИ, и вы [Антон Пантин] в том числе из списка присутствующих на пресс-конференции губернатора. Так что сможете посмотреть пресс-конференцию в трансляции».

На вопрос Антона Пантина, причем тут служба безопасности, ему ответили, что «просто пометки стоят от службы безопасности», без комментариев.

А позже, когда мы хотели связаться с этой службой безопасности и выяснить причины запрета, оказалось, что ее не существует. Начальник управления делами аппарата губернатора Михаил Красноусов сообщил Муксун.fm, что действительно, нет такой службы, а организацией пресс-конференции занимается департамент общественных и внешних связей ХМАО. Все вопросы к ним.

Что делать?

Нам остается последовать модной тенденции и призвать коллег-журналистов объединиться.

Например, бойкотировать пресс-конференцию губернатора Югры 12 ноября, куда пускают не всех представителей четвертой власти. Или все-таки задать главе региона те неудобные вопросы, которых так боится руководство региона.

Тут, как говорится, выбор за вами. «Я/МЫ СМИ». Мы против подрыва основ российской Конституции, мы против цензуры!

Также мы публикуем один из наших вопросов к Наталье Комаровой, который кратко обозначили в бланке как итоги. Возможно, в отсутствие журналистов глава округа прочтет не только заготовленные и одобренные «службой безопасности» вопросы, но и те, что действительно волнуют югорчан.

ВОПРОС: Наталья Владимировна, вы заканчиваете свой срок на посту губернатора, можете подвести итог: в каком состояние приняли регион и с чем отдаёте его жителям? Попробуйте ответить так, как будто у нас нет цензуры (то есть честно)».

Ханты-Мансийск, служба информации

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