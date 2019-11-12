Проблему плохих дорог в Югре губернатор Комарова предложила решать с помощью авиации

Проблему сезонных плохих дорог, так называемых зимников, в Ханты-Мансийском автономном округе глава региона Наталья Комарова на сегодняшней пресс-конференции предложила решать с помощью развития авиасообщения.

На информацию представителей СМИ о недовольстве жителей округа зимними дорогами и ледовыми переправами, которые «узкие и все в ямах», губернатор Югры Наталья Комарова отреагировала довольно неожиданно. Она признала, что это «вопрос по сути жизнеобеспечения» в регионе, особенно в труднодоступных территориях и отметила, что на региональном и муниципальном уровне вопрос активно обсуждается.

Далее глава округа отметила, что проблема, к примеру, может быть решена посредством развития авиаперевозок, как внутри Югры, так и на межрегиональном и даже международном уровне. Правда как наладить систему авиаперевозок между небольшими и труднодоступными населенными пунктами в ХМАО, Комарова не пояснила.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 12.11.19

СМИ Югры предлагают бойкотировать пресс-конференцию губернатора Комаровой из-за ограничения свободы слова. / В Югре поймали 19-летнюю мошенницу, которая расплачивалась в магазинах «Билетами Банка Приколов». / Общественники Югры поедут в «расстрелянную» военную часть в Забайкалье во второй половине ноября. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»