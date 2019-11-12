Глава Югры Комарова про «Полярный Кварц»: «Заниматься этим бизнесом за счет бюджета никто не будет»

Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова на сегодняшней пресс-конференции прокомментировала ситуацию вокруг нагянского предприятия «Полярный Кварц». Она отметила, что проблема занятости предприятия до сих пор не решена и сейчас идет поиск инвесторов.

Губернатору напомнили, что год назад региональные власти изъяли акции «Полярного Кварца» у Корпорации развития и поинтересовались, что власти округа успели сделать за этот год. Наталья Комарова с сожалением признала, что руководству Югры здесь похвастаться нечем и до сих пор продолжается поиск инвесторов, так как «заниматься этим бизнесом за счет бюджета никто не будет».

Она сообщила, что данный рынок «жестко поделен», и это вносит определенные сложности в процесс. Кроме того, сейчас представители ХМАО вышли на второго потенциального иностранного инвестора, с которым идут переговоры. Первый потенциальный инвестор задал такие вопросы, на которые «не было ответов», сейчас эти ответы в правительстве округа смогли сформулировать, так что переговорный процесс продвигается.

Кроме того, Комарова подчеркнула: важно, чтобы «Полярный Кварц» заработал не как поставщик сырья за рубеж, а как предприятие высокой степени переработки.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 12.11.19

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