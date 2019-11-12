Губернатор Югры Комарова трижды извинилась перед жителями Хулимсунта за школьный недострой

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на сегодняшней пресс-конференции трижды извинилась перед жителями поселка Хулимсунт (Березовский район ХМАО) за недостроенную местную школу.

Наталье Комаровой напомнили, что школу в поселке начали строить в 2015 году и должны были сдать в эксплуатацию в 2016-м. Сроки ввода несколько раз переносились, но до сих пор школа не достроена. Глава округа извинилась перед жителями Хулимсунта за необязательность местных властей, которые являются заказчиком строительства школы и сообщила, что глава Березовского района сейчас активно работает с подрядчиками и с банком, чтобы выработать наиболее эффективный механизм для завершения строительства.

Вместе с тем Комарова признала, что есть и региональные недострои, они включены в перечень, и по каждому такому объекту идет отдельная проработка, также она сообщила, что накануне на заседании правительства было принято решение включить в этот перечень и муниципальные недострои. Возможно, это поможет решить проблему и на окружном, и на местном уровне, надеется глава Югры.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 12.11.19

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