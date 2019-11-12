Если Наталье Комаровой сегодня предложат остаться губернатором Югры, то она останется

Глава Югры Наталья Комарова на сегодняшней пресс-конференции прокомментировала возможность своего ухода (или не ухода) с поста руководителя региона.
Представители СМИ поинтересовались у Комаровой, которая руководит ХМАО почти 10 лет, и у которой вскоре заканчиваются губернаторские полномочия, – хотела бы она остаться на этом посту, и если нет, то каким она видит свое политическое и карьерное будущее.
Наталья Комарова ответила, что если бы сегодня прозвучало предложение остаться на губернаторском посту, то она бы осталась и продолжила руководить округом.
Ханты-Мансийск, служба информации
Ханты-Мансийск. Другие новости 12.11.19
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