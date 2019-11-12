В Югорске сменили систему вывоза мусора. Жителей предупредить забыли

В Югорске в рамках общерегиональной программы по работе с твердыми коммунальными отходами сменили систему вывоза мусора, а жителей населенного пункта об этом предупредить забыли. Такая информация была сегодня озвучена на пресс-конференции главы Югры Натальи Комаровой.

По информации представителей СМИ, в рамках окружной программы по работе с ТКО в Югорске были установлены площадки с контейнерами для сбора мусора. Между тем, ранее мусор у населения собирали адресно мусоровозы. Теперь же мусоровозы забирают ТКО только на контейнерных площадках. И о смене системы сбора мусора людей проинформировать почему-то забыли. Мусор у югорчан копится и «ситуация в городе накаляется», – отметили на пресс-конференции.

Наталья Комарова отметила, что в свое время в Югорске была сформирована особая местная система сбора и вывоза мусора и сейчас начинают действовать новые правила, при этом она согласилась, что момент недоработки в вопросы информирования населения действительно имеет место быть.

Югорск, Служба информации

Югорск. Другие новости 12.11.19

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