У Натальи Комаровой спросили – кто для губернатора Югры президент России?

Довольно неожиданный вопрос прозвучал сегодня на пресс-конференции главы Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой. На этапе «вопросы от жителей региона» модератор пресс-конференции зачитал следующее – «кто для губернатора Югры президент России?»

Вопрос прозвучал в следующем контексте – житель поселка Высокий (город Мегион) напомнил губернатору, что президент России Владимир Путин предписал главам регионов страны уделить особое внимание системе здравоохранения. При этом в Высоком эту систему, по мнению жителя поселка, практически уничтожили, то же самое относится, с его точки зрения, и к другим элементам местной социалки. Тут и была озвучена вторая часть вопроса – про отношение Комаровой к Путину.

По поводу ситуации в Высоком глава округа отметила, что представленная информация не соответствует действительности, система местного здравоохранения развивается, открываются новые объекты социальной инфраструктуры. На второй вопрос Наталья Комарова ответила лаконично – читайте конституцию Российской Федерации.

Кроме того, у главы Югры поинтересовались – почему в богатейшем регионе страны дефицитный бюджет, который не позволяет полноценно финансировать образование и здравоохранение. Здесь Наталья Комарова также заявила, что таких фактов не знает, а бюджет ХМАО хорошо сбалансирован.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 12.11.19

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